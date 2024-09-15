Мінус 10 кг гарантовано: дієтолог розповів, які 2 продукти потрібно скоротити в раціоні
Багато хто мріє схуднути та привести себе у форму. Відомий дієтолог Майкл Мослі пропонує простий, але ефективний план дій. І це не виснажливі тренування. За його словами, ключовим моментом успішного схуднення це правильний вибір продуктів. І йдеться навіть не про виснажливі дієти, а про раціональний підхід до меню.
Зменшіть споживання прихованих калорій
Перший крок до стрункості — скоротити споживання цукру. Солодкі напої, кондитерські вироби та навіть деякі готові продукти містять велику кількість цукру, який швидко відкладається у вигляді жиру.
- Ведіть харчовий щоденник. Записуйте всі солодощі, які ви з’їдаєте протягом дня. Це допоможе вам усвідомити обсяг споживаного цукру та поступово зменшити його кількість.
- Виключіть солодкі напої. Замініть солодку газовану воду та соки на чисту воду, зелений чай або трав’яні настої.
Скажіть “ні” швидким вуглеводам
Другим важливим аспектом схуднення є обмеження споживання швидких вуглеводів. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, що призводить до відчуття голоду і, як наслідок, до переїдання.
- Відмовтеся від білого хліба, макаронів, картоплі та білого рису. Замініть їх на цільнозернові продукти, які містять більше клітковини і повільніше засвоюються.
- Включіть в раціон бобові. Сочевиця, квасоля, горох – відмінне джерело білка і клітковини, які допомагають довше відчувати ситість.
Підберіть альтернативи швидким вуглеводам
Додайте в раціон прості та корисні продукти.
- Цільнозернові крупи. Булгур, цільне жито, цільнозерновий ячмінь, овес, гречка, коричневий рис.
- Бобові. Сочевиця, квасоля, горох, нут.
Пам’ятайте: здорове харчування – це не дієта, а спосіб життя. Поступово вводьте ці рекомендації у свій раціон і ви обов’язково досягнете бажаних результатів. При цьому жодного виснаження. Звісно, додати фізичну активність у вигляді прогулянок чи походи до спортзалу теж не буде зайвим.
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