Мінус 10 кг гарантовано: дієтолог розповів, які 2 продукти потрібно скоротити в раціоні

Багато хто мріє схуднути та привести себе у форму. Відомий дієтолог Майкл Мослі пропонує простий, але ефективний план дій. І це не виснажливі тренування. За його словами, ключовим моментом успішного схуднення це правильний вибір продуктів. І йдеться навіть не про виснажливі дієти, а про раціональний підхід до меню.

Зменшіть споживання прихованих калорій

Перший крок до стрункості — скоротити споживання цукру. Солодкі напої, кондитерські вироби та навіть деякі готові продукти містять велику кількість цукру, який швидко відкладається у вигляді жиру.

Ведіть харчовий щоденник. Записуйте всі солодощі, які ви з’їдаєте протягом дня. Це допоможе вам усвідомити обсяг споживаного цукру та поступово зменшити його кількість.

Виключіть солодкі напої. Замініть солодку газовану воду та соки на чисту воду, зелений чай або трав’яні настої.

Скажіть “ні” швидким вуглеводам

Другим важливим аспектом схуднення є обмеження споживання швидких вуглеводів. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, що призводить до відчуття голоду і, як наслідок, до переїдання.

Відмовтеся від білого хліба, макаронів, картоплі та білого рису. Замініть їх на цільнозернові продукти, які містять більше клітковини і повільніше засвоюються.

Включіть в раціон бобові. Сочевиця, квасоля, горох – відмінне джерело білка і клітковини, які допомагають довше відчувати ситість.

Підберіть альтернативи швидким вуглеводам

Додайте в раціон прості та корисні продукти.

Цільнозернові крупи. Булгур, цільне жито, цільнозерновий ячмінь, овес, гречка, коричневий рис.

Бобові. Сочевиця, квасоля, горох, нут.

Пам’ятайте: здорове харчування – це не дієта, а спосіб життя. Поступово вводьте ці рекомендації у свій раціон і ви обов’язково досягнете бажаних результатів. При цьому жодного виснаження. Звісно, додати фізичну активність у вигляді прогулянок чи походи до спортзалу теж не буде зайвим.