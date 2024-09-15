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Мінус 10 кг гарантовано: дієтолог розповів, які 2 продукти потрібно скоротити в раціоні

Yulia15.09.2024
Woman in bikini in diet concept isolated on white

Багато хто мріє схуднути та привести себе у форму. Відомий дієтолог Майкл Мослі пропонує простий, але ефективний план дій. І це не виснажливі тренування. За його словами, ключовим моментом успішного схуднення це правильний вибір продуктів. І йдеться навіть не про виснажливі дієти, а про раціональний підхід до меню. 

Зменшіть споживання прихованих калорій

Перший крок до стрункості —  скоротити споживання цукру. Солодкі напої, кондитерські вироби та навіть деякі готові продукти містять велику кількість цукру, який швидко відкладається у вигляді жиру.

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  • Ведіть харчовий щоденник. Записуйте всі солодощі, які ви з’їдаєте протягом дня. Це допоможе вам усвідомити обсяг споживаного цукру та поступово зменшити його кількість.
  • Виключіть солодкі напої. Замініть солодку газовану воду та соки на чисту воду, зелений чай або трав’яні настої.

Сніданок для схуднення

Скажіть “ні” швидким вуглеводам

Другим важливим аспектом схуднення є обмеження споживання швидких вуглеводів. Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, що призводить до відчуття голоду і, як наслідок, до переїдання.

  • Відмовтеся від білого хліба, макаронів, картоплі та білого рису. Замініть їх на цільнозернові продукти, які містять більше клітковини і повільніше засвоюються.
  • Включіть в раціон бобові. Сочевиця, квасоля, горох – відмінне джерело білка і клітковини, які допомагають довше відчувати ситість.

Підберіть альтернативи швидким вуглеводам

Додайте в раціон прості та корисні продукти. 

  • Цільнозернові крупи. Булгур, цільне жито, цільнозерновий ячмінь, овес, гречка, коричневий рис.
  • Бобові. Сочевиця, квасоля, горох, нут.

Пам’ятайте: здорове харчування – це не дієта, а спосіб життя. Поступово вводьте ці рекомендації у свій раціон і ви обов’язково досягнете бажаних результатів. При цьому жодного виснаження. Звісно, додати фізичну активність у вигляді прогулянок чи походи до спортзалу теж не буде зайвим. 

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Yulia15.09.2024
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