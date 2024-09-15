НБУ ввел ограничения на суммы покупок с карт на некоторые товары

В Национальном банке Украины утвердили новые лимиты на платежи. Также введен запрет на покупку определенных товаров.

Для всех украинцев начнут действовать ограничения на использование банковских карт. Их ввел НБУ. Об этом официально сообщили в пресс-службе ведомства. Сразу отметим, что речь идет о покупках за рубежом.

Ограничения вступили в силу еще 10 сентября

Уже несколько дней в Украине действуют новые лимиты на приобретение некоторых товаров. Так, при покупке драгоценных часов, драгоценных камней и металлов (золота серебра), монет и марок, нужно уложиться в установленную сумму. Сейчас подобные покупки нельзя совершать на сумму более 100 тысяч гривен в месяц.

И это лишь часть ограничений. Также в 500 тысяч гривен в месяц ограничена сумма оплаты труда агентов и специалистов по недвижимости. Добавим, что речь идет о комиссионных за управление, оплату за проживание и комиссии связанные с этими операциями.

В Национальном банке Украины подчеркнули, что подобные лимиты, установленные для украинцев за рубежом, это не дополнительные санкции или ограничения. На самом деле они соответствуют общим установленным за кодоном для расчета платежными инструментами украинских банков в гривне.

Как рассказали в Национальном банке, этот шаг имеет целью предупреждение непродуктивного оттока капитала из Украины. При этом в НБУ отмечают, что установленные лимиты не слишком существенно влияют на потребности украинцев, которые находятся за рубежом. Имеющиеся лимиты не влияют на потребности и возможности 98% клиентов банков.

А тем временем в Украине стартовала программа «Национальный кэшбек». Со 2 сентября украинцы могут оформить специальную карту в украинских банках для получения вознаграждения за покупку товаров украинского производства. Вернуть можно 10% от расходов. При этом не более трех тысяч гривен в месяц. Средства можно будет тратить на ограниченное количество услуг, например, оплату коммуналки, медицинские услуги и прочее.