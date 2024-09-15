НБУ запровадив обмеження на суми покупок з карток і деякі товари

В Національному банку України затвердили нові ліміти на платежі. Також введена заборона на купівлю певних товарів.

Для всіх українців почнуть діяти обмеження на використання банківських карток. Їх запровадив НБУ. Про це офіційно повідомили в пресслужбі відомства. Одразу зазначимо, що йдеться про покупки за кордоном.

Обмеження набрали чинності ще 10 вересня

Вже кілька днів в Україні діють нові ліміти на придбання деяких товарів. Отож, при покупці дорогоцінних годинників, дорогоцінного каміння та металів (золота срібла), монет та марок, потрібно вкластися у встановлену суму. Наразі подібні покупки не можна здійснювати на суму понад 100 тисяч гривень на місяць.

І це лише частина обмежень. Також в 500 тисяч гривень на місяць обмежена сума оплати праці агентів та спеціалістів з нерухомості. Додамо, що йдеться про комісійні за управління, оплату за проживання та комісії що пов’язані з цими операціями.

В Національному банку України підкреслили, що подібні ліміти, встановлені для українців за кордоном, це не додаткові санкції чи обмеження. Насправді вони відповідають загальним встановленим за кодоном для розрахунку платіжними інструментами українських банків у гривні.

Як розповіли в Національному банку, цей крок має на меті попередження непродуктивного відтоку капіталу з України. При цьому в НБУ зазначають, що встановлені ліміти не надто суттєво впливають на потреби українців, які перебувають за кордоном. Наявні ліміти не впливають на потреби та можливості 98% клієнтів банків.

А тим часом в Україні стартувала програма “Національний кешбек”. З 2 вересня українці можуть оформити спеціальну картку в українських банках для отримання винагороди за покупку товарів українського виробництва. Повернути можна 10% від витрат. При цьому не більше трьох тисяч гривень на місяць. Кошти можна буде витрачати на обмежену кількість послуг, наприклад, оплату комуналки, медичні послуги та інше.