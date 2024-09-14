Відомий астролог передбачив дату мирних переговорів: раніше його прогнози вже збувалися

На тему війни та можливого її закінчення дискутують не лише політологи та інші експерти, а й представники специфічних наук. Астрологи, тарологи, віщуни — всі вони чи не щодня діляться своїми прогнозами, де називають дату закінчення війни, або ж навпаки, попереджають про загострення конфлікту й посилення ракетних обстрілів з боку Росії. Левова частка цих експертів — це звичайні люди, які “хайпують” на цій темі, і тим самим розвивають свої сторінки у соціальних мережах, наприклад, в тік тоці. Проте є серед них й ті, що мають дійсно хорошу репутацію. Як мінімум їхні прогнози неодноразово збувалися. Серед таких й астролог Алакх Ніранжан.

Він назвав дату мирних переговорів

Астролог запевняє, що вже у жовтні 2024 року трапиться щось дуже погане для Росії. Ця подія змусить агресора вступити в переговори, причому на умовах, які виставлятиме Україна. Все через те, що в Росії стане просто неможливо жити, й влада побоюватиметься громадянського перевороту.

“Наслідки – це або домовленості про мир або принципові рішення щодо влади на Росії, – пояснив астролог.

Проте не виключення, що ціною перемоги може стати відмова України від певної частини власної території.

“Вікно можливостей для України відкриється у вересні та на початку жовтня — я очікую, що ви здобудете перемогу. І вже на основі цієї перемоги можна буде говорити про те, чи варто зупиняти війну, бо Росія буде готова її зупинити. Це вам вирішувати, тому що вага помилки та продовження війни дуже велика, а після цього знову буде такий в’язкий стан. Ось у ці півтора місяця – вересень-жовтень і, можливо, ще листопад – можна завершувати війну“, – зазначив астролог.