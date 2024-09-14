Повістка у поштові скриньці – не вирок: коли можна не реагувати на виклик до ТЦК

В Україні під час дії воєнного стану чоловіки відповідного віку можуть отримати повістку не тільки на вулиці чи на роботі, а навіть у себе вдома. Проте мало хто знає, які правила відправки повісток поштою та в якому випадку таку можна безкарно проігнорувати виклик до військомату.

Коли повістка вважається недійсною?

Часто трапляється так, що повістка не доходить до адресата і тижнями лежить у йього поштовій скриньці. Відповідно потенційний отримувач нічого не знає про виклик до військомату і не може з’явитися туди у призначений час. Чи вважається у цьому разі адресат листа із ТЦК ухилянтом та чи може йому загрожувати покарання.

Юристи Безоплатної правової допомоги розповіли, що згідно із законодавством України немає суттєвої різниці, де саме військовозобов’язаному вручили повістку – на роботі, на вулиці, в закладі громадського харчування чи вдома. Але для того, щоб повістка вважалася врученою, адресат повинен отримати її особисто в руки та поставити свій підпис.

Натомість повістка, яку залишили в поштовій скриньці або у дверях адресата, не може мати юридичної сили. Відповідно проігнорувавши її отримувач не понесе ані адміністративного, ані тим більше кримінального покарання.

Лише якщо повістка була відправлена замовним листом і отримувач особисто за неї підписався, вона набирає чинності. Що ж стосується всіх інших спірних ситуацій, наприклад коли за повістку підписався родич чи сусід її потенційного отримувача, така повістка не матиме жодної юридичної сили.

Коли можна проігнорувати повістку?

Якщо ви знайшли повістку у своїй поштові скриньці або у дверях, маєте право проігнорувати її та не з’являтися за викликом ТЦК. Без вашого підпису така повістка вважається не врученою, а отже і жодного покарання за неявку до військомату вам не призначать.

Відлік терміну, в який військовозобов’язаний повинен з’явитися до військомату, починається лише з того моменту, як він поставив свій підпис за отримання повістки. В інших випадках згідно з постановою Кабміну повістка вважається не врученою.