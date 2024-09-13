В Европе появится новый дорожный знак: что он значит и введут ли такой в ​​Украине?

Тем украинцам, которые давно находятся в Европе, или только планируют туда ехать и причем на собственном автомобиле, нужно быть очень внимательными на дороге. Европейские знаки и разметка на дороге такие же, как в Украине, однако несколько отличается. К примеру, сейчас на дорогах ЕС появится новый знак. До этого он встречался только во Франции и то не во всех городах. Его тестировали на улицах Лиона и Страсбурга. Теперь же этот знак в виде ромба будет во всех европейских странах.

Что он значит?

Этот знак означает, что улица предназначена для совместного использования. То есть ею могут ехать такси, общественный транспорт или автомобили, в которых находится минимум два человека, включая водителя. Исключение только для владельцев электромобилей — они могут ехать на этот знак, даже если находятся в салоне автомобиля одни.

Во Франции за нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 135 евро.

Этот знак не постоянен. Он электронный и его включают на специальном табло. Выглядит он как белый ромб на синем фоне. Работники, отвечающие за включение и выключение данного знака, включают его в зависимости от ситуации на той или иной дороге. Обычно его включают в утренние и вечерние пиковые часы на участках дороги, где часто образуются пробки. Таким образом, водители, которые едут в машине наедине — не имеют права выезжать на данную полосу и трафик на ней снижается. А еще, этот знак, по мнению европейских чиновников, побуждает граждан активнее пересаживаться на электромобили, которые не несут вреда окружающей среде.

В Украине пока такого знака нет ни в одном городе, и разговоров на эту тему тоже нет. Хотя в больших городах, как Киев, подобная инициатива вероятно была бы уместной, ведь проблемы с пробками в столице присутствуют.