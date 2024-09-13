Експерти розповіли, чому пити воду з кулера небезпечно для здоров’я

Кулер з водою стоїть практично у кожному комерційному закладі, у поліклініках, офісах, а в декого навіть вдома. Це доволі зручно, адже можна залити багато води в один великий бутель не витрачаючи при цьому багато маленьких пляшок. Це з одного боку добре для довкілля, але з іншого — небезпечно для людського організму. Експерти визнали воду з кулера такою, що може провокувати серйозні хвороби легень.

Річ не у воді, а у кулері

Річ у тому, що замовляючи доставку нового бутля води ви не можете бути впевнені в тому, що бутель був достатньо добре очищений, чи взагалі, що він новий.

«На жаль немає єдиного документа, який нормує правила використання кулерів і оборотних тар… для заповнення кулерів. Виробник може відчищати бутель якимись хімічними засобами, а може просто заливати в цю пляшку нову порцію води й постачати споживачеві. Звичайно, ось це становить небезпеку. Так само не обслуговується внутрішня порожнина кулерів, вода там знаходиться в умовах сприятливих для розмноження різних мікроорганізмів», — сказав експерт.

Фахівці додають, що найнебезпечніша бактерія, яка може розмножуватися у пластиковій тарі називається легіонела і вона провокує серйозні захворювання легенів.

Також експерти додають, що не лише кулер не можна використовувати повторно, а тим паче багато разів підряд. Не можна довго користуватися й маленькими пластиковими пляшками. А якщо мова про лотки для зберігання їжі, то їх потрібно час від часу обробляти окропом.

Яка вода є найкориснішою?

У мешканців великих міст не такий великий вибір. Вони можуть пити або магазинну воду, або ж з-під крана. Вода з-під крана часто з хлором, і щоб позбутися його потрібно мати дуже хороший фільтр, хоча й він не завжди допомагає. В такому випадку залишається лише кип’ятити воду, проте тоді вона втрачає всі корисні елементи.

Якщо ж брати воду з магазину, то найкраща та, що набрана з артезіанських свердловин. Експерти кажуть — ця вода вважається найчистішою та найбільш багатою на різні мікроелементи.