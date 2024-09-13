В Європі з’явиться новий дорожній знак: що він означає, та чи запровадять такий в Україні?

Тим українцям, які давно перебувають в Європі, або лише планують туди їхати й причому власним автомобілем, потрібно бути дуже уважними на дорозі. Європейські знаки та розмітка на дорозі така ж як в Україні, однак дещо відрізняється. Наприклад, наразі на дорогах ЄС з’явиться новий знак. До цього він зустрічався лише у Франції й то не у всіх містах. Його тестували на вулицях Ліона та Страсбурга. Тепер же, цей знак у вигляді ромба буде у всіх європейських країнах.

Що він означає?

Цей знак означатиме, що вулиця призначена для спільного використання. Тобто нею можуть їхати таксі, громадський транспорт або автомобілі в яких перебуває мінімум дві особи, включаючи водія. Виключення є лише для власників електромобілів — вони можуть їхати на цей знак, навіть якщо перебувають в салоні автомобіля одні.

У Франції за порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 135 євро.

Цей знак не є постійним. Він електронний і його вмикають на спеціальному табло. Виглядає він, як білий ромб на синьому фоні. Працівники, які відповідають за ввімкнення та вимкнення даного знака вмикають його залежно від ситуації на тій, чи іншій дорозі. Зазвичай його вмикають в ранкові та вечірні пікові години на тих ділянках дороги, де часто утворюються затори. Таким чином, ті водії, які їдуть в машині наодинці — не мають права виїжджати на дану смугу й трафік на ній знижується. А ще, цей знак, на думку європейських чиновників спонукає громадян активніше пересідати на електромобілі, які не несуть шкоди довкіллю.

В Україні поки такого знака немає в жодному місті, й розмов на цю тему теж немає. Хоча у великих містах, як от Київ, подібна ініціатива ймовірно була б доречною, адже проблеми з заторами у столиці присутні.