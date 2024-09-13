В Украине обновлен перечень товаров, которые нельзя пересылать Новой Почтой и Укрпочтой

Если зайти на сайт любого почтового оператора, то можно найти перечень товаров, которые запрещено отправлять, или можно, но соблюдая определенные четкие правила. Однако, начиная с 10 сентября 2024 года, старые правила больше не действуют. Точнее они дополнены и обновлены. К примеру, теперь, если вы отправляете продукты питания, то ориентироваться нужно не на общий срок их годности, а на конечную дату его истечения. Предлагаем рассмотреть все обновления немного подробнее.

Новые правила уже утвердил Кабмин

Ранее запрещено было отправлять продукты срок годности, которых не более 10 дней. Теперь же можно отправлять такие продукты с условием, что на плановую дату доставки срок их годности не истечет. И одновременно нельзя пересылать продукты со сроком годности более 10 дней, но если на момент доставки этот срок истекает.

Изменения касаются и других нюансов, например:

Объявленную стоимость нужно прописывать только в гривнах и не только в цифрах, но и в словах. Появилась категория товаров пересылая которые нужно производить их детальное описание. Сюда входят ювелирные украшения, коллекционные и инвестиционные монеты. Есть товары, которые категорически запрещено отправлять по почте. Это наличные деньги, оружие, табачные изделия, алкогольные напитки, где содержание спирта более 8,5%. Токсичные вещества: ртуть, разнообразная химия и т.п. К перечню запрещенных товаров относятся и ядовитые растения, а также любые животные.

Если работники почты зафиксировали в посылке оружие, наркотические средства или токсичные вещества, то они обязаны вызвать полицию.

Если же в посылках обнаружена наличность, то ее возвращают отправителю или отправляют адресату почтовым переводом.

Все эти правила действуют для перевозки в пределах Украины. Для международных отправлений они тоже актуальны, однако есть и ряд дополнительных запретов. К примеру, заграницу нельзя отправлять практически никаких документов, кроме загранпаспорта. И то последний позволили отправлять только на время действия военного положения.