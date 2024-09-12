В сентябре многим выплатят по 3000 гривен: кто из украинцев получит помощь

Правительство еще на полгода автоматически продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц. Правда, речь идет только об уязвимых категориях населения. То есть о лицах, имеющих доход ниже среднего, а также о лицах с инвалидностью, многодетных семьях и других людях, нуждающиеся в большей поддержке от государства. Размер выплат не изменился. По-прежнему по 2000 гривен будет получать каждый взрослый член семьи и по 3000 несовершеннолетние или люди с инвалидностью.

Деньги поступят 15 или 28 сентября

Деньги людям поступают либо 15 числа, либо 28. Так будет и в этом месяце сообщают в Министерстве социальной политики. Если же помощь вам не поступила, то обратитесь в органы местного самоуправления, поселковые советы, или ЦНАПы.

Кому деньги не придут?

Так как война продолжается уже третий год, ресурсы государственного бюджета на грани. Соответственно Правительство не имеет возможности обеспечивать выплатами абсолютно всех лиц со статусом ВПЛ, а таких есть несколько миллионов. Соответственно деньги не будут получать семьи, которые могут обеспечивать себя самостоятельно. Людям будут помогать искать работу, например сейчас все трудоспособные лица обязательно должны регистрироваться на бирже занятости. Также выплаты отменяют, если семья имеет высокий доход. Высоким он считается, если на каждого члена семьи приходится 9500 гривен. Сюда можно отнести и пенсионеров с такой пенсией. Им помощь автоматически прекратят начислять.

Также выплаты отменяют людям, которые выехали за границу и оформили убежище в другой стране и получают там социальную помощь.

Благодаря этим нововведениям выплаты отменили для огромного количества лиц. Что касается повышения размера пособия для тех лиц, которые продолжают его получать, то в Министерстве социальной политики говорят, что подобного не ожидается. Опять же всему виной нехватка средств в бюджете.