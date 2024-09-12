Київстар змінює вартість послуг: нові ціни стануть актуальними з 16 вересня

В Україні є три мобільних оператори й від початку війни кожен з них бодай раз змінював вартість послуг. Звісно ж у сторону зростання. Компанії пояснюють це збільшенням витрат на ремонт інфраструктури. Через обстріли пошкоджено чимало веж, а ще доводиться будувати нові, щоб компенсувати ті, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Також додаткові витрати компанії несуть через постійні виключення світла. Вежі потрібно оснащувати генераторами та альтернативними джерелами живлення в протилежному випадку абоненти просто будуть не зв’язку. Через це оператори буквально змушені збільшувати вартість тарифів й торкнеться це всіх пакетів без виключення.

З 16 вересня ціни підвищить Київстар

У компанії заявили, що з 16 вересня зміниться вартість всіх тарифів. На скільки саме подорожчає ваш тариф потрібно уточнювати у менеджера зателефонувавши на гарячу лінію. Також про все дізнатися можна у додатку.

Багато абонентів обурені такими новинами, однак в компанії мають безліч аргументів, чому тарифи зростають в ціні. Одна з таких причин — збільшення кількості гігабайтів практичному у кожному тарифному плані. Відколи почали вимикати світло, люди частіше користуються мобільним інтернетом й відповідно використовують більше гігабайтів. Київстар у зв’язку з цим оновив наповнення багатьох тарифів й додав більше гігабайтів.

Щодо осіб, які не користуються інтернетом, наприклад, пенсіонерів, то компанія пропонує їм пільговий тариф, який вартує всього 75 гривень. Чи можете ви його собі підключити, знову ж потрібно уточнювати у мобільного оператора.

Київстар анонсував ще деякі зміни

Ще раніше компанія заявила, що у вересні припинить діяти безкоштовна послуга “На зв’язку”. Тобто якщо раніше ви телефонували комусь й абонент був не у мережі, то згодом коли він вмикав телефон, чи ловив зв’язок, вам про це приходило повідомлення. Тепер таких повідомлень більше не надходитиме. Щоб отримувати й надалі подібні сповіщення потрібно підключати цю послугу й платити за неї 0,33 копійки у день.