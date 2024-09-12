У вересні багатьом виплатять по 3000 гривень: хто з українців отримає допомогу

Уряд ще на пів року автоматично продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб. Щоправда, мова лише про вразливі категорії населення. Тобто осіб, які мають дохід нижче середнього, а також особи з інвалідністю, багатодітні родини та інші сім’ї, що потребують більшої підтримки від держави. Розмір виплат не змінився. Як і раніше по 2000 гривень отримуватиме кожен дорослий член родини і по 3000 неповнолітні, або люди з інвалідністю.

Гроші поступлять 15 або 28 вересня

Гроші людям надходять або 15 числа, або 28. Так буде й цього місяця повідомляють у Міністерстві соціальної політики. Якщо ж допомога вам не поступила, то зверніться до органів місцевого самоуправління, селищних рад, або ЦНАПів.

Кому кошти не прийдуть?

Через те, що війна триває вже третій рік, ресурси державного бюджету на межі. Відповідно Уряд немає можливості забезпечувати виплатами абсолютно всіх осіб зі статусом ВПО, а таких є кілька мільйонів. Відповідно, гроші не отримуватимуть родини, які можуть забезпечувати себе самостійно. Людям допомагатимуть шукати роботу, наприклад, зараз всі працездатні особи обов’язково повинні реєструватися на біржі зайнятості. Також, виплати скасовують, якщо родина має високий дохід. Високим він вважається, якщо на кожного члена родини припадає по 9500 гривень. Сюди можна віднести й пенсіонерів з такою пенсією. Їм допомогу автоматично припинять нараховувати.

Також виплати скасовують людям, які виїхали за кордон і оформили прихисток в іншій країні та отримують там соціальну допомогу.

Завдяки цим нововведенням, виплати скасували для величезної кількості осіб. Щодо підвищення розміру допомоги для тих осіб, які продовжують її отримувати, то в Міністерстві соціальної політики кажуть, що подібного не очікується. Знову ж, всьому виною брак коштів у бюджеті.