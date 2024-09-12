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Эксперты назвали пять вещей рядом с которыми категорически нельзя ставить смартфон
Смартфоны – это то, что практически каждый современный человек 90% дня держит рядом с собой. В кармане, сумке, на тумбочке рядом с кроватью, на рабочем столе или на диване. То, где вы ставите смартфон, не имеет большого значения, а то возле чего вы его ставите — имеет. Эксперты назвали минимум пять вещей, которые “не дружат” с мобильными гаджетами. Смартфон при тесном контакте с этими предметами либо сам выйдет из строя, либо выведет из строя их.
Что это за предметы?
Перечислим все пять вещей и обоснуем, почему так:
- Металлические и острые предметы. Если вы помещаете смартфон в карман или сумочку, то обязательно убедитесь, что рядом нет ключей, монет, разнообразных шпилек и других предметов, которые могут оставить царапины на экране или корпусе девайса.
- Магнит. Речь не только об обычных стандартных магнитах, но и о предметах в конструкции, которых есть хоть небольшой магнит, например, наушники. Такие предметы оказывают негативное влияние на работу телефона и могут вывести из строя некоторые его внутренние детали.
- Кредитные карты. Их следует держать подальше от смартфона опять же из-за так называемых магнитных полос. Во-первых, они отрицательно влияют на смартфон, а во-вторых. Смартфон оказывает негативное влияние на них. Карточки могут просто размагнититься и перестать работать.
- Любая жидкость. Бутылки с водой, духи или другие жидкости, которые могут пролиться и попасть в разъемы девайса. Даже те смартфоны, которые вроде бы имеют защиту от воды, не желательно мочить. Попавшая внутрь устройства вода может спровоцировать окисление важных деталей.
- Предметы, отдающие тепло. Не ставьте телефон рядом с батареями или на другие теплые предметы, так как это отрицательно влияет на аккумулятор. Он будет скорее выходить из строя, и в целом меньше будет держать заряд.
Также, смартфон нельзя оставлять под открытыми солнечными лучами. Опять же потому, что ему вредно нагреваться.
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