Эксперты назвали пять вещей рядом с которыми категорически нельзя ставить смартфон

Смартфоны – это то, что практически каждый современный человек 90% дня держит рядом с собой. В кармане, сумке, на тумбочке рядом с кроватью, на рабочем столе или на диване. То, где вы ставите смартфон, не имеет большого значения, а то возле чего вы его ставите — имеет. Эксперты назвали минимум пять вещей, которые “не дружат” с мобильными гаджетами. Смартфон при тесном контакте с этими предметами либо сам выйдет из строя, либо выведет из строя их.

Что это за предметы?

Перечислим все пять вещей и обоснуем, почему так:

Металлические и острые предметы. Если вы помещаете смартфон в карман или сумочку, то обязательно убедитесь, что рядом нет ключей, монет, разнообразных шпилек и других предметов, которые могут оставить царапины на экране или корпусе девайса. Магнит. Речь не только об обычных стандартных магнитах, но и о предметах в конструкции, которых есть хоть небольшой магнит, например, наушники. Такие предметы оказывают негативное влияние на работу телефона и могут вывести из строя некоторые его внутренние детали. Кредитные карты. Их следует держать подальше от смартфона опять же из-за так называемых магнитных полос. Во-первых, они отрицательно влияют на смартфон, а во-вторых. Смартфон оказывает негативное влияние на них. Карточки могут просто размагнититься и перестать работать. Любая жидкость. Бутылки с водой, духи или другие жидкости, которые могут пролиться и попасть в разъемы девайса. Даже те смартфоны, которые вроде бы имеют защиту от воды, не желательно мочить. Попавшая внутрь устройства вода может спровоцировать окисление важных деталей. Предметы, отдающие тепло. Не ставьте телефон рядом с батареями или на другие теплые предметы, так как это отрицательно влияет на аккумулятор. Он будет скорее выходить из строя, и в целом меньше будет держать заряд.

Также, смартфон нельзя оставлять под открытыми солнечными лучами. Опять же потому, что ему вредно нагреваться.