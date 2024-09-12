Шокирующее нововведение: для пенсионеров введут специальные баллы, от которых будет зависеть размер пенсии

В Украине уже несколько лет, пенсионеров постоянно затрагивают различные изменения. Они обусловлены уже работающей пенсионной реформой, однако и она постоянно обновляется. В частности, например, сейчас согласно пенсионной реформе есть изменения по обязательному стажу. Он будет ежегодно расти на 1 год до 2028 года включительно. Также министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила о еще одном нововведении. Пенсионерам будут начислять специальные баллы, от которых будет зависеть размер их пенсии.

Все для того, чтобы пенсии не были “устаревшими”

Буквально на днях в правительстве обсуждали проблему “состаривания” пенсий. Что мол, те пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в 2020 году и в 2024 году получают разную пенсию. При этом у людей одинаковый стаж и была одинаковая зарплата. Дело в том, что для расчета пенсии берут зарплату за последние три года, а каждый год она несколько растет, как минимум в результате индексации. И так получается, что вышедшие на пенсию несколькими годами раньше люди с каждым годом стают еще беднее. Ибо те, кто выйдет на пенсию в следующих годах, получит большую выплату.

Поэтому в рамках Пенсионной реформы хотят ввести специальные баллы, которые позволят повышать выплаты для некоторых граждан.

«Мы проводим финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой — изменениями и существующей солидарной системы, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка», – рассказала Жолнович.

Также министерша заявила, что новая система не будет тяготить работодателей и будет полностью цифровизирована.

«В ней будут два компонента: время, которое ты работал, и взносы, что ты платил. Все это будет трансформироваться в баллы. И каждый будет видеть в своем пенсионном кабинете сколько баллов у него есть. Каждый год баллы будут трансформироваться в процент от средней зарплаты в Украине», — рассказала Жолнович.

Создать пенсионный кабинет можно на сайте ПФУ.