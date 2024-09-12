Шокуюче нововведення: для пенсіонерів введуть спеціальні бали від яких буде залежати розмір пенсії

В Україні вже кілька років, пенсіонерів постійно торкаються різноманітні зміни. Вони зумовлені пенсійною реформою, яка вже працює, однак постійно оновлюється. Зокрема, наприклад, зараз згідно з пенсійною реформою є зміни щодо обов’язкового стажу. Він щороку зростатиме на 1 рік до 2028 року включно. Також, міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про ще одне нововведення. Пенсіонерам нараховуватимуть спеціальні бали від яких залежатиме розмір їх пенсії.

Все задля того, щоб пенсії не були “застарілими”

Буквально днями в Уряді обговорювали проблему “зістарення” пенсій. Що, мовляв, ті пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок у 2020 році й ті, що у 2024 році отримують різну пенсію. При цьому у людей однаковий стаж, й була однакова зарплата. Річ в тім, що для розрахунку пенсії беруть зарплату за останні три роки, а щороку вона трохи зростає, як мінімум внаслідок індексації. Й так виходить, що люди, які вийшли на пенсію кількома роками раніше, з кожним роком ставатимуть ще біднішими. Бо ті, хто вийде на пенсію у наступних роках матиме більшу виплату.

Через це в рамках Пенсійної реформи хочуть запровадити спеціальні бали, які дозволять підвищувати виплати для деяких громадян.

«Ми проводимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою — змінами й до існуючої солідарної системи, і обов’язкової накопичувальної системи. Наше завдання – забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку», – розповіла Жолнович.

Також міністерка заявила, що нова система не буде обтяжувати роботодавців та буде повністю цифровізованою.

«У ній будуть два компоненти: час, який ти працював, та внески, які ти платив. Все це трансформуватиметься у бали. І кожен бачитиме у своєму пенсійному кабінеті, скільки балів у нього є. Щороку бали трансформуватимуться у відсоток від середньої зарплати в Україні», — розповіла Жолнович.

Створити пенсійний кабінет можна на сайті ПФУ.