Пять интересных лайфхаков, как можно с пользой использовать лотки для яиц

Большинство хозяек покупая яйца в лотках, последние просто выбрасывают. Благо сегодня почти все поставщики используют лотки из плотного картона, а не пластика и они не несут вреда окружающей среде. Однако некоторые хозяйки используют эти лотки в очень полезных целях. В Интернете есть множество интересных лайфхаков, которые можно придумать с такими лотками. Мы решили поделиться несколькими самыми полезными.

Выращивание лука

Первый лайфхак – это выращивание лука. Удобнее всего использовать обычный лоток на 10 яиц. Разделить его на две части и проткнуть углубления вилкой. Дальше высаживаете луковицу и она быстро растет. Благодаря этому методу вы сможете всегда иметь свежий зеленый лук по вкусу не хуже, чем из грядки. Никакой земли при этом не нужно. Надо только намочить упаковку в воде, и так же замочить в теплой воде лук, хотя бы на несколько часов. Затем поместить лук в выемки для яиц и ждать первого урожая.

Производство компоста

Бумажные яичные лотки могут стать отличным удобрением. Если вы производите компост, то добавьте к нему и измельченные лотки. Такое удобрение существенно улучшит качество почвы. Земля будет пухлее, а урожай лучше.

Выращивание рассады

Не бойтесь, что мокрая земля размочит картон. Не в этом случае. Вы можете высаживать рассаду в картонные лотки, поливать ее и прекрасно выращивать. Более того, вещества, которые будет выделять картон, будут дополнительно удобрят ваши растения.

Дорожки между грядками

Если у вас накопилось много лотков, можно попытаться сделать из них дорожки между грядками. По ним будет удобно ходить, и ноги не будут загрязняться грязью, особенно после дождя.

Кормушки для птиц и животных

Напоследок — лотки для яиц это отличные кормушки как для птичек, так и для мелкой домашней живности, например, цыплят.