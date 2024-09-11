П’ять цікавих лайфхаків, як можна з користю використовувати лотки для яєць

Більшість господинь купуючи яйця в лотках останні просто викидають. Благо, сьогодні майже всі постачальники використовують лотки з цупкого картону, а не пластику й вони не несуть шкоди довкіллю. Однак деякі господині використовують ці лотки у дуже корисних цілях. В Інтернеті є безліч цікавих лайфхаків, що можна придумати з такими лотками. Ми вирішили поділитися кількома найкориснішими.

Вирощування цибулі

Перший лайфхак — це вирощування цибулі. Найзручніше використовувати звичайний лоток на 10 яєць. Розділити його на дві частини й проткнути заглибини виделкою. Далі висаджуєте цибулину й вона швидко росте. Завдяки цьому методу ви зможете завжди мати свіжу зелену цибулю на смак не гірші ніж з грядки. Ніякої землі при цьому не потрібно. Треба лише намочити упаковку у воді, й так само замочити у теплій воді цибулю, хоча б на кілька годин, Потім помістити цибулю у виїмки для яєць та чекати на перший врожай.

Виробництво компосту

Виявляється паперові яєчні лотки можуть стати чудовим добривом. Якщо ви виготовляєте компост, то додайте до нього й подріблені лотки. Таке добриво суттєво покращить якість ґрунту. Земля буде пухкішою, а врожай кращим.

Вирощування розсади

Не бійтеся, що мокра земля розмочить картон. Не у цьому випадку. Ви можете висаджувати розсаду у картонні лотки, поливати її й прекрасно вирощувати. Ба більше, речовини, які виділятиме картон додатково піддобрюватимуть ваші рослини.

Доріжки між грядками

Якщо у вас назбиралося багато лотків, можна спробувати зробити з них доріжки між грядками. По них буде зручно ходити, й ноги не забруднюватимуться грязюкою, а особливо після дощу.

Годівнички для птахів та тварин

Наостанок — лотки для яєць це чудові годівнички як для пташок, так і для дрібної домашньої живності, наприклад, курчат.