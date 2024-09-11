Выезд заграницу для всех станет платным: весной украинцев ждут важные изменения

По состоянию на август 2024 года выезжать заграницу имеют право все украинцы, что не военнообязанные, или имеют право на временный выезд из страны. Что касается других дополнительных требований, то их нет.

Более того, на период военного положения даже отменили согласие одного из родителей на вывоз заграницу несовершеннолетних (если их сопровождает мама или папа). Однако уже весной 2025 все изменится. Об этом стало известно после выступления пресс-секретаря Еврокомиссии Аниты Гиппер.

Весной заработает система ETIAS

Речь о Европейской системе информации и авторизации поездок. Из-за нее процедура выезда украинцев заграницу несколько изменится. Каждому, кто планирует пересечь границу, предварительно нужно будет пройти регистрацию и заплатить одноразовую сумму в размере 7 евро. Платить эти средства нужно каждые три года при условии, что вы через такой период времени будете собираться заграницу. Эта система заработает не только в Украине, но и в более чем 60 странах мира. Жителям этих стран тоже нужно будет регистрироваться и платить этот сбор, чтобы попасть в ЕС.

На что влияет регистрация?

Эта система никак не повлияет на период пребывания на территории ЕС или что-либо другое. То есть если вы едете по безвизу, то вам по-прежнему разрешено находиться в Европе суммарно 90 дней в течение 180-дневного периода. Если вы едете трудоустраиваться, то по-прежнему должны открывать рабочую визу. Если вы едете искать убежище, то пока действует военное положение и другие страны принимают беженцев, можете пользоваться их программами на тех условиях, что и раньше.

То есть глобально ничего не изменится, просто добавится еще один небольшой бюрократический нюанс, о котором не нужно будет забывать, планируя путешествие в ЕС.