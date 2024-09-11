Виїзд закордон для всіх стане платним: весною на українців чекають важливі зміни

Станом на серпень 2024 року виїжджати за кордон мають право всі українці, які не є військовозобов’язаними, або ж мають право на тимчасовий виїзд з країни. Щодо інших додаткових вимог, то їх немає. Ба більше, на період воєнного стану навіть скасували згоду одного з батьків на вивезення за кордон неповнолітніх (якщо їх супроводжує мама або тато). Проте вже навесні 2025 року все зміниться. Про це стало відомо після виступу речниці Єврокомісії Аніти Гіппер.

Навесні запрацює система ETIAS

Мова про Європейську систему інформації та авторизації подорожей. Через неї процедура виїзду українців за кордон дещо зміниться. Кожному, хто планує перетнути кордон попередньо потрібно буде пройти реєстрацію та заплатити одноразову суму у розмірі 7 євро. Платити ці кошти потрібно кожних три роки за умови, що ви через такий період часу збиратиметеся за кордон. Ця система запрацює не лише в Україні, а й у понад 60 інших країнах світу. Мешканцям цих країн теж потрібно буде реєструватися та платити цей збір, щоб потрапити до ЄС.

На що впливає реєстрація?

Ця система ніяким чином не вплине на період перебування на території ЄС, чи щось інше. Тобто, якщо ви їдете по безвізу, то вам як і раніше дозволено перебувати в Європі сумарно 90 днів упродовж 180-денного періоду. Якщо ви їдете працевлаштовуватись, то як і раніше повинні відкривати робочу візу. Якщо ви їдете шукати прихисток, то поки діє воєнний стан та інші країни приймають біженців можете користуватися їхніми програмами на тих умовах, що й раніше.

Тобто глобально нічого не зміниться, просто додасться ще один невеликий бюрократичний нюанс, про котрий не потрібно буде забувати плануючи подорож до ЄС.