Експерти розповіли, на що в першу чергу звертати увагу купуючи вживаний автомобіль

Більшість людей купують вживані автомобілі. Це значно вигідніше, аніж купувати авто з салону. Проте купуючи вживаний автомобіль потрібно бути готовим до різноманітних “підводних каменів”. Не завжди продавці чесно розповідають про всі мінуси та несправності, які є в машині тож шукати їх потрібно самостійно. Експерти розповіли на що в першу чергу звертати увагу при огляді своєї потенційної автівки.

Найбільшу увагу приділіть кузову

На думку експертів кузов — це чи не найважливіше в машині. По ньому можна зрозуміти її загальний стан, безпечність тощо.

Ось, до чого потрібно приглядатись:

Дрібні вм’ятини та подряпини. Ретельно огляньте їх, адже вони можуть свідчити про серйозні аварії у минулому. Стан покриття. Нерівномірний колір, подряпини, сколи — все це свідчить про необережне поводження з автомобілем. Також огляньте сколи, чи не з’явилася навколо них іржа. Геометрія кузова. Якщо вона порушена — це призводить до швидшого зношення шин та інших важливих вузлів.

Щоб добре перевірити кузов недостатньо всього лиш оглянути його та помацати руками. Обов’язково візьміть з собою товщиномір, щоб переконатися, що автомобіль не пофарбували так, аби перекрити якісь серйозні пошкодження. Якщо ж маєте підозру, що порушена геометрія, краще відвезти автомобіль на додаткову діагностику на СТО.

На що ще звертати увагу?

Звісно, купуючи автомобіль звертати увагу потрібно не лише на кузов. Дехто оцінює й стан салону, наприклад, наскільки він зношений. Інші перевіряють справність різноманітних систем, як от, наприклад, роботу кондиціонера, чи якоїсь електроніки. Фахівці ж радять в другу чергу після кузова перевірити ходову частину, адже там є дуже багато деталей, які зношуються після того, як машина проїде певний кілометраж. Якщо власник їх вчасно не замінював, то покупець може згодом влетіти на чималу суму коштів.