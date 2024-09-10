Сеть АТБ призывает покупателей внимательно присматриваться к товарам: появилась важная деталь

В Украине уже несколько недель обсуждают новую программу под названием Национальный кэшбек. Государство планирует ее запускать с целью поддержки отечественных производителей. Условия программы просты. Покупателям нужно зарегистрироваться, открыть специальную банковскую карту и покупать исключительно продукцию отечественного производства. Если эти требования будут выполнены, то покупатель с каждой покупки может получить 10% кэшбека. К программе уже присоединилось немало торговых сетей и банков, и среди первых уже популярная среди украинцев сеть “АТБ”.

В АТБ начали тестировать программу

Руководство АТБ сообщило, что они начинают тестировать эту программу. Вот на что призывают клиентов обращать внимание, если те хотят получить кэшбек.

Внимательно читайте, где изготовлен продукт (должно быть в Украине). Имейте в виду, что под программу не подпадает подакцизный товар: алкоголь и сигареты. Чтобы не было никакой путаницы, перечень товаров, подпадающих под программу, есть на сайте «Произведено в Украине». Еще есть исключение для алкогольных напитков. Под программу не подпадают только те, в составе которых есть спирт. В то же время кэшбек можно получить, покупая вина или медовые напитки.

Напоминаем, что весь накопленный кэшбек нельзя снять, как обычную наличность. Этими средствами можно рассчитываться в магазинах, заведениях питания, платить ими за коммунальные услуги, донатить и т.д.

К программе уже присоединилось более 800 000 украинцев

“880 тысяч украинцев открыли карты для получения выплат по программе «Национальный кэшбек» от 2 сентября, когда стартовало бета-тестирование. В системе уже зарегистрировано более 130 тыс. товаров от 713 украинских производителей”, – сообщила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

К программе постепенно приобщаются не только магазины, но и аптеки, АЗС и другие бизнесы.