Сеть АТБ призывает покупателей внимательно присматриваться к товарам: появилась важная деталь
В Украине уже несколько недель обсуждают новую программу под названием Национальный кэшбек. Государство планирует ее запускать с целью поддержки отечественных производителей. Условия программы просты. Покупателям нужно зарегистрироваться, открыть специальную банковскую карту и покупать исключительно продукцию отечественного производства. Если эти требования будут выполнены, то покупатель с каждой покупки может получить 10% кэшбека. К программе уже присоединилось немало торговых сетей и банков, и среди первых уже популярная среди украинцев сеть “АТБ”.
В АТБ начали тестировать программу
Руководство АТБ сообщило, что они начинают тестировать эту программу. Вот на что призывают клиентов обращать внимание, если те хотят получить кэшбек.
- Внимательно читайте, где изготовлен продукт (должно быть в Украине). Имейте в виду, что под программу не подпадает подакцизный товар: алкоголь и сигареты.
- Чтобы не было никакой путаницы, перечень товаров, подпадающих под программу, есть на сайте «Произведено в Украине».
- Еще есть исключение для алкогольных напитков. Под программу не подпадают только те, в составе которых есть спирт. В то же время кэшбек можно получить, покупая вина или медовые напитки.
Напоминаем, что весь накопленный кэшбек нельзя снять, как обычную наличность. Этими средствами можно рассчитываться в магазинах, заведениях питания, платить ими за коммунальные услуги, донатить и т.д.
К программе уже присоединилось более 800 000 украинцев
“880 тысяч украинцев открыли карты для получения выплат по программе «Национальный кэшбек» от 2 сентября, когда стартовало бета-тестирование. В системе уже зарегистрировано более 130 тыс. товаров от 713 украинских производителей”, – сообщила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
К программе постепенно приобщаются не только магазины, но и аптеки, АЗС и другие бизнесы.
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