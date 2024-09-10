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Сеть АТБ призывает покупателей внимательно присматриваться к товарам: появилась важная деталь

Карел Тетяна11.09.2024
АТБ

В Украине уже несколько недель обсуждают новую программу под названием Национальный кэшбек. Государство планирует ее запускать с целью поддержки отечественных производителей. Условия программы просты. Покупателям нужно зарегистрироваться, открыть специальную банковскую карту и покупать исключительно продукцию отечественного производства. Если эти требования будут выполнены, то покупатель с каждой покупки может получить 10% кэшбека. К программе уже присоединилось немало торговых сетей и банков, и среди первых уже популярная среди украинцев сеть “АТБ”.

В АТБ начали тестировать программу

Руководство АТБ сообщило, что они начинают тестировать эту программу. Вот на что призывают клиентов обращать внимание, если те хотят получить кэшбек.

В тему
  1. Внимательно читайте, где изготовлен продукт (должно быть в Украине). Имейте в виду, что под программу не подпадает подакцизный товар: алкоголь и сигареты.
  2. Чтобы не было никакой путаницы, перечень товаров, подпадающих под программу, есть на сайте «Произведено в Украине».
  3. Еще есть исключение для алкогольных напитков. Под программу не подпадают только те, в составе которых есть спирт. В то же время кэшбек можно получить, покупая вина или медовые напитки.

кешбек

Напоминаем, что весь накопленный кэшбек нельзя снять, как обычную наличность. Этими средствами можно рассчитываться в магазинах, заведениях питания, платить ими за коммунальные услуги, донатить и т.д.

К программе уже присоединилось более 800 000 украинцев

“880 тысяч украинцев открыли карты для получения выплат по программе «Национальный кэшбек» от 2 сентября, когда стартовало бета-тестирование. В системе уже зарегистрировано более 130 тыс. товаров от 713 украинских производителей”, – сообщила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

К программе постепенно приобщаются не только магазины, но и аптеки, АЗС и другие бизнесы.

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Карел Тетяна11.09.2024
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