Мережа АТБ закликає покупців уважно придивлятися до товарів: з’явилася важлива деталь

В Україні вже кілька тижнів обговорюють нову програму під назвою “Національний кешбек”. Держава планує її запускати з метою підтримки вітчизняних виробників. Умови програми прості. Покупцям потрібно зареєструватися, відкрити спеціальну банківську картку та купувати виключно продукцію вітчизняного виробництва. Якщо ці вимоги буде виконано, то покупець з кожної покупки може отримати 10% кешбеку. До програми вже приєдналося чимало торгових мереж та банків, й серед перших вже є популярна серед українців мережа “АТБ”.

В АТБ почали тестувати програму

Керівництво АТБ повідомило, що вони починають тестувати цю програму. Ось, на що закликають клієнтів звертати увагу, якщо ті хочуть отримати кешбек.

Уважно читайте де виготовлений продукт (має бути в Україні). Також майте на увазі, що під програму не підпадає підакцизний товар: алкоголь та сигарети. Щоб не було ніякої плутанини, перелік товарів, які підпадають під програму є на сайті “Вироблено в Україні”. Ще є виключення для алкогольних напоїв. Під програму не підпадають лише ті у складі яких є спирт. Водночас кешбек можна отримати купуючи вина або медові напої.

Нагадуємо, що весь накопичений кешбек не можна зняти, як звичайну готівку. Цими коштами можна розраховуватися у магазинах, закладах харчування, платити ними за комунальні послуги, донатити тощо.

До програми вже долучилося більш як 800 000 українців

“880 тисяч українців відкрили картки для отримання виплат за програмою «Національний кешбек» від 2 вересня, коли стартувало бета-тестування. У системі вже зареєстровано понад 130 тис. товарів від 713 українських виробників”, – повідомила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

До програми поступово долучаються не лише магазини, а й аптеки, АЗС, та інші бізнеси.