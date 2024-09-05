Украинцы, которые не платят за коммуналку, будут иметь серьезные проблемы: что придумали в Правительстве?

В начале войны Правительство разрешило людям не платить за коммуналку, если у них нет на то финансовой возможности. Это было логическим решением, ведь миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома, остались без работы и сбережений. Тем, кто не платил за коммунальные услуги, не начисляли пеню.

Однако сегодня подобные льготы уже не действуют. Люди обязаны платить вовремя, а еще погашать долги, если таковые накопились. В то же время, в Правительстве заявляют, что есть масса украинцев, которые не только не закрывают старые долги, но и накапливают новые. Например, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что многие киевляне не оплачивают тариф на водоотвод, при том, что его стоимость остается фиксированной и держится на уровне 37 гривен. В то время как жители Умани уже платят по 120 гривен ежемесячно и там такого количества должников не наблюдается. Нардеп заявил, что подобное недопустимо, поэтому с должниками отныне будут действовать жестче.

Должники не смогут продавать или дарить собственное имущество

Первое наказание, которое планируют ввести уже совсем скоро будет касаться сделок с недвижимостью. Если собственник квартиры накопил долг за коммунальные услуги, то он не будет иметь права это жилье продавать или дарить. Мол, запрет будет снят только после полного погашения долга. Нардеп считает, что такое решение справедливо.

Кто может не платить за коммуналку?

В то же время есть категории граждан, имеющих право не оплачивать некоторые коммунальные услуги, кроме теплоснабжения, если в их доме никто не проживает более 30 дней. Чтобы вам списали долг или средства, которые вы оплатили за коммунальные услуги перевели в статус “Переплата”, нужно написать заявление и отправить его поставщику услуг. Вместе с заявлением нужно предоставить подтверждение того, что вы действительно не жили в квартире/доме больше 30 дней.