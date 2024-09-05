Українці, які не платять за комуналку, матимуть серйозні проблеми: що придумали в Уряді?

На початку війни Уряд дозволив людям не платити за комуналку, якщо у них немає на те фінансової можливості. Це було логічним рішенням, адже мільйони українців вимушено покинули свої домівки, залишилися без роботи та заощаджень. Тим хто не платив за комунальні послуги не нараховували пеню. Проте сьогодні подібні пільги вже не діють. Люди зобов’язані платити вчасно, а ще погашати борги, якщо такі накопичилися.

Водночас в Уряді заявляють, що є маса українців, які не лише не закривають старі борги, а й накопичують нові. Наприклад, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що багато киян не оплачують тариф на водовідведення, при, тому що його вартість залишається фіксованою та тримається на рівні 37 гривень. Тоді, як мешканці Умані вже платять по 120 гривень щомісяця і там такої кількості боржників не спостерігається. Нардеп заявив, що подібне неприпустимо тож з боржниками відтепер будуть діяти жорсткіше.

Боржники не зможуть продавати або дарувати власне майно

Перше покарання, яке планують запровадити вже зовсім скоро стосуватиметься операцій з нерухомістю. Якщо власник помешкання накопичив борг за комунальні послуги, то він не матиме права це житло продавати або дарувати. Мовляв, заборону буде знято лише після повного погашення боргу. Нардеп вважає, що таке рішення є справедливим.

Хто може не платити за комуналку?

Водночас є категорії громадян, які мають право не оплачувати деякі комунальні послуги, окрім теплопостачання, якщо в їхньому помешканні ніхто не проживає більше ніж 30 днів. Щоб вам списали борг, або ж кошти, які ви оплатили за комунальні послуги перевели в статус “Переплата” потрібно написати заяву та відправити її постачальнику послуг. Разом з заявою потрібно надати підтвердження того, що ви дійсно не жили у квартирі/будинку більш як 30 днів.