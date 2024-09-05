Знижка на комуналку, навчання на бюджеті та ще чимало переваг: хто з українців має право на цілий «букет» пільг

В Україні учасники воєнних дій мають право на цілу низку пільг. Зокрема держава надає військовим та їх родинам знижку на оплату комуналки, а також першочерговий доступ до оздоровчих та освітніх послуг. Всі ці пільги можна отримати звернувшись до Пенсійного фонду України.

Які пільги передбачені для військових та їх родин?

Згідно із законом України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» військові та їх родини можуть розраховувати на такі пільги від держави:

75% знижка на оплату житла: стосується як оренди, так і утримання житлових приміщень;

75% знижка на комунальні послуги: така знижка діє для родин учасників бойових дій. Якщо ж один із членів родини військового має інвалідність, знижка на комуналку може сягати навіть 100%;

75% знижка на пальне для опалювання житла: надається родинам військових, що живуть в оселях без централізованого опалення.

Знижка на оплату комунальних послуг розраховується за нормою 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї, плюс 10,5 квадратного метра на всю сім’ю загалом. При цьому для сімей, всі члени яких є непрацездатними, при розрахунку пільг використовується подвійна норма площі.

На що мають право діти військових?

Діти учасників бойових дій також можуть розраховувати на підтримку від держави. Наразі вони мають право на:

пріоритетний доступ відпочинку та оздоровлення: діти військових є першими у черзі на отримання путівок до різноманітних оздоровчих закладів та дитячих таборів;

першочергове право на зарахування до шкіл і дитячих садків: діти учасників бойових дій мають переваги при зарахуванні до навчальних закладів;

право навчатися на бюджетній формі: дітям військових, що навчаються на денній формі навчання у ВУЗах, закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти гарантовані бюджетні місця;

пільгове проживання у гуртожитках: дітям військових надається право на пільгове або безкоштовне проживання в гуртожитках;

соціальні стипендії: діти військовослужбовців можуть отримувати соціальні стипендії, якщо не мають заборгованостей по навчанню.

Як отримати пільги?

Щоб скористатися пільгами для учасників бойових дій та їх родин потрібно подати відповідні заяви до Пенсійного фонду. Це можна зробити такими способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

поштою, надіславши документи на поштову адресу органу ПФУ;

через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою мобільного додатку Дія, скориставшись Дія.Підписом .

Якщо на пільги претендує не сам учасник бойових дій, а члени його родини, то окрім заяви про встановлення пільги, потрібно буде також подати заяву на внесення вказаних членів родини до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги.