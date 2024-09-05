Абонентам «Київстар», Vodafone та lifecell приходять підозрілі SMS: після них можна втратити кругленьку суму

Щодня все більше і більше українців стають жертвами шахраїв. Зловмисники не гребують навіть найбруднішими методами, оббираючи наївних громадян до нитки. Нещодавно в Україні з’явився новий вид шахрайства. Цього разу шахраї діють від імені мобільних операторів.

Як «працюють» шахраї?

Зловмисники розсилають своїм потенційним жертвам повідомлення буцімто від мобільного оператора «Київстар», Vodafone чи lifecell. У цих повідомленнях вони пропонують за реєстрацію SIM-карти на паспорт отримати додаткові кошти на рахунок або безкоштовно підключити певні послуги. Повіривши обману, користувачі переходять за фішинговим посилання, що міститься у повідомленні. І тоді вже їм не вибратися з тенет шахраїв.

Як пояснили у Міністерстві внутрішніх справ сайти, на які аферисти заманюють своїх жертв, найчастіше є точними копіями сайтів популярних мобільних операторів. Опинившись на одному з таких сайтів жертва остаточно потрапляє у пастку шахраїв. Далі відбувається наступне:

на сайті шахраї розміщують інструкції, які потрібно виконати для отримання бонусів;

на одному з етапів користувачу потрібно перейти за посиланням Bank-ID, яке також є фішинговим, тобто підробним;

перейшовши за посиланням користувач вводить свої персональні дані, наприклад пароль для входу в особистий кабінет;

шахраї використовують ці дані та знімають всі кошти з рахунку своєї жертви.

Як не потрапити в пастку шахраїв?

Правоохоронці наголошують, що захиститися від шахраїв цілком реально. Для цього потрібно лише дотримуватися певних правил, а саме:

перевіряти інформацію стосовно акцій та бонусів операторів на їх офіційних сайтах чи сторінках у соцмережах;

не переходити за сумнівними посиланнями;нікому не надавати свої персональні дані ані в усному, ані в письмовому вигляді.

Якщо шахраям вдалося заволодіти даними для входу у ваш особистий кабінет, PIN-кодом чи CVV-кодом від вашої карти, негайно повідомте про це працівників банку та правоохоронців. Можливо ви не встигнете запобігти викраденню коштів з вашого рахунку, але у правоохоронців буде більше шансів упіймати шахрая так би мовити «по свіжим слідам».