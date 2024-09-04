Сода та оцет проти застарілого бруду: ваша газова плита знову стане як нова

Застарілі плями на газовій плиті – це «головний біль» кожної господині. У щоденних турботах ми не завжди встигаємо вчасно помити плиту. Тому часом на ній з’являються забруднення, які не так легко відчистити звичайний миючим засобом. А витрачати сотні гривень на дорогі та шкідливі для здоров’я хімікати зовсім не хочеться. В такому випадку на допомогу прийдуть домашні рецепти, скориставшись якимм ви не впізнаєте свою плиту.

Три чарівні компоненти

Щоб приготувати в домашніх умовах миючий засіб, який поверне вашій плиті первозданну чистоту, знадобиться всього три інгридієнти – сода, оцет та рідина для миття посуду. Ці складники потрібно змішати в рівних долях, нанести на всю поверхню газової плити та залишити на 5 хвилин. Застарілі плями та забруднення можна додатково потерти губкою для миття посуду. Після цього змийте засіб чистою водою та протріть плиту насухо.

Цей чарівний чистячий засіб є практично універсальним, адже його можна використовувати як для плит із нержавійки, так і для плит з емальованою чи склокерамічною варильною поверхнею. До того ж для його приготування вам знадобляться продукти, які є вдома у кожної господині.

Комфорки на плиті знову заблищать

Щоб впоратися із брудом, який в’ївся у комфорки, можна скористатися тим самим засобом із соди, оцту та гелю для миття посуду. Тільки цього разу до рецепту потрібно додати ще трохи води. Помістіть комфорки в отриману рідину і залиште їх відмокати. Вже через 10 хвилин бруд розчиниться і ви зможете видалити нагар із комфорок просто протержи їх поролоновою губкою.

Змити нагар із решіток тепер не проблема

Решітки від газової плити зазвичай відчистити найважче. Через великий розмір та незручну форму їх складно повністю занурити у чистячий засіб. Але ситуація не безвихідна.

Змішайте 300 мл оцту із 50 мл гелю для миття посуду. Отриману речовину розбавте 200 мл води. Цю рідину потрібно буде набрати у пульверизатор та оприскати нею решітки. Далі решітки необхідно загорнути у сміттєві пакети та залишити так на 1 годину. Якщо нагар не «відійде», можна залишити решітки у пакетах на всю ніч. Після цього весь бруд та нагар можна буде відмити звичайною проточною водою.