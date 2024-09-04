Ощадбанк зробив важливе оголошення щодо карткових лімітів на 5 вересня

В Ощадбанку заявили, що майже щоденно отримують багато дзвінків та повідомлень щодо різноманітних карткових лімітів. Мовляв, клієнти скаржаться, що не можуть зняти вдень більше ніж 1000 гривень, або ж не можуть розрахуватись в інтернеті за покупку вартістю вище 5000 гривень. В банку запевняють, що подібні та багато інших карткових лімітів встановлюють не вони, а клієнти самостійно. Для цього потрібно завантажити мобільний банкінг “Мобільний Ощад” та у відповідних налаштуваннях встановити ті ліміти, які ви вважаєте за потрібне.

«Хочу звернути увагу читачів цього каналу, що керувати лімітами можна самостійно у додатку «Мобільний Ощад», – написали представники банку на офіційній сторінці установи у соціальній мережі.

Як налаштувати ліміти?

Щоб змінити ліміти потрібно зайти в додаток, та вибрати потрібну картку. Для кожної картки можна налаштувати індивідуальні ліміти. Обравши картку, натискаєте на кнопку “Налаштування” й обираєте пункт “Ліміти на день”. Встановлюєте ті цифри, які вас влаштовують та зберігаєте зміни. Нові ліміти почнуть діяти буквально через кілька хвилин, а змінювати їх можна навіть щодня.

«Якщо вам все ж таки керувати лімітами зручніше через виклик у контакт-центр, це робити простіше в автоматичному режимі. При зверненні озвучте голосовому помічнику Софії, що вам необхідно зняти ліміт, і дотримуйтесь його підказок.» – порекомендували клієнтам.

Водночас в Ощаді діють загальні ліміти від НБУ

Попри ці ліміти, в банку, як і у всіх інших українських банках діють загальні ліміти встановлені НБУ. Це ліміти на зняття готівки, перекази тощо. Для прикладу, клієнти Ощадбанку можуть знімати протягом одного дня 100 000 гривень, проте з інтервалом — 25 000 не частіше ніж раз у три години.