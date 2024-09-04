Українців почнуть бронювати в залежності від розміру зарплати: Гетманцев розповів подробиці

В Україні вже цього року може запрацювати економічне бронювання від мобілізації. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев. Нардеп також розповів про те, як впровадження нової системи бронювання вплине на настрої у суспільстві та економічну ситуацію в країні.

Економічне бронювання – «складне соціально-політичне рішення»

Перш за все Гетманцев наголосив, що впровадження економічного бронювання може розділити українське суспільство на багатих та бідних. Адже право бути заброньованими отримають громадяни, чий вклад в економіку країни є найбільшим. Тобто військовозобов’язані, які більше заробляють та платять більше податків, матимуть вищі шанси бути заброньованими.

Наразі у відповідному законопроекті зафіксовано, що підприємці зможуть бронювати своїх працівників, якщо ті отримують «білу» зарплатню не менше 12 прожиткових мінімумів, тобто 36 336 грн на місяць. Таким чином всі, хто заробляє менше, або офіційно працюють за мінімалку, а решту зарплатні отримують «в конверті», стануть першими у черзі на фронт.

Економічне бронювання покладе край зарплатам «у конвертах»

Попри соціальні розбіжності, які може викликати провадження економічного бронювання, Данило Гетманцев переконаний, що таке нововведення сприятиме детінізації економіки. Підприємцям буде невигідно оформляти працівників на мінімалку, арешту зарплатні виплачувати готівкою, оскільки тоді вони втрачатимуть право на бронювання.

Вихід із моди так званих зарплат «в конвертах» також значно збільшить надходження до бюджету. За підрахунками Мінфіну, держава щомісяця отримуватиме на 8 млрд більше податкових зборів, ніж отримує зараз.

Економічне бронювання можуть запровадити вже у жовтні

Комітет з фінансової політики, очолюваний Данилом Гетманцевим заявив, що економічна бронювання в Україні може запрацювати вже з жовтня 2024 року. Наразі парламентарі розробили три концепції системи економічного бронювання:

Передбачатиме сплату спеціального збору за бронювання працівників. Полягатиме на бронюванні відповідно до розміру заробітної плати. Поєднуватиме елементи першої та другої концепцій.

У фінансовому комітеті Верховної Ради поки не визначилися, яка саме концепція ляже в основу нової системи бронювання. Проте перед парламентарями однозначно стоїть дуже складне завдання, яке полягає у врівноваженні інтересів держави та суспільства.