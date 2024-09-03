В Украине планируют сносить хрущевки и другие старые многоэтажки: что будут предлагать жителям?

В каждом украинском городе есть старые многоэтажки. Это так называемые “хрущевки” и другие дома, построенные еще до 1991 года. Многие эти дома в аварийном состоянии или просто нуждаются в качественной реконструкции. Сейчас в Верховной Раде активно думают над этим вопросом, поэтому к концу этого года уже может быть внесен законопроект, который поможет решить проблему со старым жилищным фондом.

“Идет подготовка проекта ко второму чтению, идет сложно. Но, надеюсь, до конца года мы сможем подать этот законопроект на второе чтение. К тому времени уже должна быть принята в первом чтении новая законодательная рамка о жилищной политике (новый Жилищный кодекс. – ​​Ред.)“, – рассказала аналитикам председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

В Украине насчитывается почти 50 тысяч старых домов

Всего в стране около 50 тысяч зданий старого фонда и примерно 17 тысяч из них находятся в аварийном состоянии. Некоторые здания, вероятно, будут сносить, а те, где это возможно, полностью реконструировать. Под реконструкцией подразумевается замена окон, инженерного оборудования, оформление фасадов, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью.

“Решение – реконструировать или сносить – будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов. При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов – в случае “общественной необходимости”. Если владельцы участков будут против, будет решать этот вопрос суд”, – рассказали аналитики.

Что касается жителей таких зданий, то им планируют предоставлять временное жилье на тот период, пока будет происходить реконструкция их дома. Если же речь о сносе дома, то новые квартиры людям будут выдавать в готовых многоквартирных домах или выплачивать денежную компенсацию.

“Важно заложить такой механизм, чтобы не было возможности манипулировать, особенно – у местных властей. Чтобы не было такого, что выселили пол квартала из “хрущевок”, людям ничего не дали (а такое тоже может быть), не обновили инфраструктуру, и вдруг на этом месте появляются новые дома” – объяснила Шуляк.

Также депутаты отметили, что если будет принято решение о сносе дома, людей будут выселять принудительно.