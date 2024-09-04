В Україні анонсували нову соціальну допомогу: хто може отримати 21 000 гривень?

Від початку війни перелік видів соціальної допомоги суттєво зріс. Постійно з’являються нові виплати для вразливих категорій населення, або мешканців конкретних регіонів. Таким чином держава намагається підтримувати тих українців, які через війну потрапили у надзвичайно скрутне становище. До прикладу, зараз анонсують допомогу у розмірі 21 000 гривень на закупівлю твердого палива. Про це повідомив Тарас Мельничук.

Кабмін вже підтримав це рішення

Кабінет Міністрів погодив це рішення, тож тепер окремі домогосподарства можуть подати заявку на отримання цієї допомоги. Виплата буде разовою, у розмірі 21 000 гривень на домогосподарство. Отримані кошти можна буде витратити на закупівлю твердого палива для того, щоб легше пережити опалювальний період.

Щоправда, допомогу можуть отримати лише мешканці прифронтових регіонів. Якщо детальніше, то ось хто входить в ці категорії:

Родини, які живуть на відстані 10 кілометрів від лінії фронту, або ж від кордону з Росією. Домогосподарства, які знаходяться на території активних бойових дій згідно з актуальним на момент подачі заявки переліком від Міністерства реінтеграції. Домогосподарства, які знаходяться на територіях, що у великій зоні ризику і невдовзі можуть стати зоною активних бойових дій. Знову ж перелік таких територій потрібно шукати на сайті вищезгаданого Міністерства.

Також серед вимог — проживання у будинку, який опалюється твердим паливо. Дізнатися, чи підпадає ваш населений пункт під всі зазначені вимоги можна також у найближчих військових адміністраціях.

Хто ще може зекономити на комуналці?

Не платити за деякі комунальні послуги можуть люди, які не проживають більш як 30 днів у своїх помешканнях. Звісно за умови, що в приміщенні взагалі ніхто не живе. Щоб постачальник послуг списав ваш борг, або ж переказав виплачені кошти у переплату потрібно надати йому відповідну заяву та додати документ, що підтверджує вашу відсутність. Це може бути довідка про проходження лікування закордоном, про проходження військової служби, або ж про наявність статусу ВПО.