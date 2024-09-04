В Украине анонсирована новая социальная помощь: кто может получить 21 000 гривен?

С начала войны список видов социальной помощи существенно возрос. Постоянно появляются новые выплаты для уязвимых категорий населения или жителей конкретных регионов. Таким образом, государство пытается поддерживать тех украинцев, которые из-за войны попали в чрезвычайно затруднительное положение. К примеру, сейчас анонсируют помощь в размере 21 000 гривен на закупку твердого топлива. Об этом сообщил Тарас Мельничук.

Кабмин уже поддержал это решение

Кабинет Министров согласовал это решение, поэтому теперь отдельные домохозяйства могут подать заявку на получение этой помощи. Выплата будет разовой, в размере 21 000 гривен на домохозяйство.

Вырученные средства можно будет потратить на закупку твердого топлива для того, чтобы легче пережить отопительный период.

Правда, помощь могут получить только жители прифронтовых регионов. Если подробнее, то вот кто входит в эти категории:

Семьи, живущие на расстоянии 10 километров от линии фронта, или от границы с Россией. Домохозяйства, которые находятся на территории активных боевых действий согласно актуальному на момент подачи заявки перечню от Министерства реинтеграции. Домохозяйства, которые находятся на территориях, в большой зоне риска и вскоре могут стать зоной активных боевых действий. Опять же, перечень таких территорий нужно искать на сайте вышеупомянутого Министерства.

Также среди требований – проживание в доме, который отапливается твердым топливом. Узнать, подпадает ли ваш населенный пункт под все указанные требования, можно также в ближайших военных администрациях.

Кто еще может сэкономить на коммуналке?

Не платить за некоторые коммунальные услуги могут люди, не проживающие более 30 дней в своих жилищах. Конечно, при условии, что в помещении вообще никто не живет. Чтобы поставщик услуг списал ваш долг, или перевел выплаченные средства в переплату, нужно предоставить ему соответствующее заявление и добавить документ, подтверждающий ваше отсутствие. Это может быть справка о прохождении лечения за границей, о прохождении военной службы или же о наличии статуса ВПЛ.