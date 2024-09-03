В Україні планують зносити “хрущовки” та інші старі багатоповерхівки: що пропонуватимуть мешканцям?

У кожному українському місті є старі багатоповерхівки. Це так звані “хрущовки” та інші будинки, які були збудовані ще до 1991 року. Багато цих будинків в аварійному стані або ж просто потребують якісної реконструкції. Наразі у Верховній Раді активно думають над цим питанням тож до кінця цього року вже може бути внесено законопроєкт, який допоможе вирішити проблему зі старим житловим фондом.

“Йде підготовка проєкту до другого читання, йде складно. Але, сподіваюся, до кінця року ми зможемо подати цей законопроєкт на друге читання. На той час вже має бути прийнято у першому читанні нову законодавчу рамку про житлову політику (новий Житловий кодекс. – Ред.)“, – розповіла аналітикам голова Комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк.

В Україні налічується майже 50 тисяч старих будинків

Всього в країні є близько 50 тисяч будівель старого фонду й приблизно 17 тисяч з них перебувають в аварійному стані. Деякі будівлі ймовірно будуть зносити, а ті де це можливо — повністю реконструювати. Під реконструкцією мається на увазі заміна вікон, інженерного обладнання, оформлення фасадів, створення інфраструктури для людей з інвалідністю тощо.

“Рішення – реконструювати, чи зносити – прийматиметься окремо в кожному будинку, з огляду на результати енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. При цьому в законопроєкті прописано можливість примусового відчуження земельних ділянок у рамках реконструкції мікрорайонів — у разі “суспільної необхідності”. Якщо власники ділянок будуть проти, вирішуватиме це питання суд”, – розповіли аналітики.

Щодо мешканців таких будівель, то їм планують надавати тимчасове житло на той період допоки відбуватиметься реконструкція їхнього дому. Якщо ж мова про знесення будинку, то нові квартири людям видаватимуть у готових багатоквартирних будинках, або ж виплачуватимуть грошову компенсацію.

“Важливо закласти такий механізм, щоб не було можливості маніпулювати, особливо – у місцевої влади. Щоб не було такого, що виселили пів кварталу з “хрущовок”, людям нічого не дали (а таке теж може бути), не оновили інфраструктуру, і раптом на цьому місці з’являються нові будинки” – пояснила Шуляк.

Також депутати зазначили, що якщо буде прийнято рішення про знесення будинку, то людей виселятимуть примусово.