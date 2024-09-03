Українські автосалони у серпні встановили рекорд продажів: яких автівок українці придбали найбільше

Попри те, що в Україні досі триває війна, люди активно скуповують нові автівки. Зокрема в серпні українці зареєстрували більш ніж 8,1 тис. нових легковиків просто із салону. Це рекордний показник за останні 32 місяці, тобто із початку повномасштабної війни.

Чому зріс попит на автівки?

Стрімке збільшення споживчої активності, яке демонструє 40%-ве збільшення продажів нових авто із серпня 2023-го до серпня 2024 року, можна пов’язати зі збільшенням акцизу на пальне. Згідно з рішенням уряду, акцизи на бензини, дизель та автогаз почнуть поступово зростати вже з вересня. А це своєю чергою призведе до підвищення цін на нові легкові автомобілі. Тож не дивно, що українці, які давно мріяли про автівку, вирішили придбати її саме зараз.

Які машини обирають українці?

Лідером на українському ринку легкових автомобілів вже кілька місяців поспіль залишається японський бренд TOYOTA. Лише у серпні українці придбали та зареєстрували 1248 нових автомобілів цієї марки.

На другій сходинці рейтингу найпопулярніших автобрендів опинився RENAULT. Протягом серпня 2024 року в Україні було придбано 738 легкові автівки, що зійшли з конвеєра французького виробника.

На третьому місці опинився авторитетний «німець» BMW. Легкових автомобілів цього виробника українці придбали 633 штуки.

У ТОП-5 улюблених автомобільних брендів українців у серпні потрапили ще два німецьких виробника – SKODA та VOLKSWAGEN із показниками продажів 538 та 483 автомобілів відповідно.

Що ж стосується найпопулярнішої моделі серпня 2024 року – тут беззаперечним лідером залишився RENAULT Duster. Таких легковиків українці протягом останнього місяця придбали 691 шт.

Загалом же з початку 2024 року в Україні отримали номери більш ніж 47,3 тис. нових легкових авто. Згідно з цим показником споживча активність українців на авторинку з 2023 року зросла на 24%., тобто майже на чверть.