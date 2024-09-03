НБУ встановив нові обмеження на перекази між картками: за яку суму можна потрапити до в’язниці

Національний банк України з 1 жовтня введе нові обмеження на банківські перекази. Українці зможуть переказувати з карти на карту не більше, ніж 150 тис. грн в місяць. Також регулятор має намір обмежити кількість карткових операцій. Таким чином у Нацбанку вирішили боротися із «дропами» – шахрайськими схемами відмивання грошей.

Як зміняться правила карткових переказів?

Перш за все варто зауважити, що більшість українців навіть не помітять зміни лімітів. За даними Нацбанку близько 98% клієнтів українських банків протягом місяця переказують суми, значно менші за 150 тис. грн. Тож із встановленням нових обмежень для них нічого не зміниться.

Не торкнуться нові ліміти і рахунків волонтерів. На них взагалі не буде поширюватися фінансовий моніторинг. Безперешкодно переказувати суми понад 150 тис. грн зможуть також юридичні особи. Що ж стосується звичайних українців, то для них перекази на таку суму будуть легальними тільки якщо вони здійснюється між їх власними рахунками.

Кого ліміти від НБУ «вдарять по пальцях»?

Нові ліміти від НБУ завдадуть прикростей лише одній категорії клієнтів – так званим «дроперам». Ідеться про українців, які продають свої карткові рахунки шахраям для використання у схемах із відмивання грошей. Через такі рахунки щороку проходять мільйони гривень, походження яких найчастіше пов’язане із онлайн-казино, продажем зброї, цигарок та наркотиків, а також із шахрайством.

Як зазначив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк, через такі дроп-схеми держава втрачає понад 1 млрд податків в рік. І хоч встановлення лімітів на перекази між картками може бути недостатньо, аби зупинити відмивання коштів, це стане першим кроком до вирішення проблеми.

Як каратимуть порушників?

У своєму прес-релізі Нацбанк вже анонсував певні кроки, які стосуватимуться порушників нових правил. Зокрема це:

збільшення штрафів для осіб, що порушують платіжне законодавство;

запровадження відповідних правових норм для притягнення до відповідальності учасників та організаторів протиправних схем;

створення реєстру порушників, який служитиме джерелом інформації для банківських установ під час обслуговування клієнтів та встановлення з ними ділових відносин;

внесення змін до платіжного законодавства, які дозволять НБУ регулярно застосовувати різноманітні обмеження та заходи впливу;

збільшення вимог до фінансових установ щодо дотримання законодавства.

Ба більше, в НБУ вважають, що одних лімітів недостатньо. Варто також ввести кримінальну відповідальність, причому не лише для осіб, які займаються відмиванням, грошей, а й для тих, хто свідомо продає свої рахунки шахраям.