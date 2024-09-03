Экономисты рассказали, как можно обойти новые ограничения от НБУ относительно переводов с карты на карту

С 1 октября 2024 года начинают действовать новые ограничения, введенные Национальным банком Украины. Они касаются физических лиц, которые будут осуществлять переводы с карты на карту. Следовательно, получать средства на счет можно в неограниченном объеме, а вот переводить можно не более 150 000 гривен в месяц. В то же время, ограничения не касаются волонтеров, а также тех физических лиц, которые имеют документальное подтверждение, откуда эти средства. Ограничения не действуют и на лиц, осуществляющих переводы с помощью IBAN.

«Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики», – пояснили в Нацбанке.

Однако не все так критично, и данное ограничение имеет один весомый нюанс зная, какой его можно легко обойти.

Как можно обойти ограничение?

Экономист Олег Пендзин рассказывает, что лимит в 150 000 гривен касается только одного банка. То есть, если у вас есть счета и в других банках, то с них вы тоже можете переводить средства в таком же лимите. То есть суммарно можно переводить 300 000 и даже 450 000 гривен в месяц, в зависимости от количества счетов в разных банках.

Следует добавить, что данные ограничения предварительно внедряют только на 6 месяцев и после завершения этого периода их должны больше не продлевать.

Банки начали штрафовать клиентов, попадающих под финансовый мониторинг

И к теме следует добавить, что банки начали штрафовать клиентов, которых система финансового мониторинга идентифицирует как таких, что могут иметь нелегальные доходы. Раньше банк просто разрывал договор с таким клиентом и позволял ему вывести собственные деньги на счета других банков. Теперь же некоторые финучреждения начали снимать 20% от суммы, которая есть на счету. Говорят, это не штраф, а компенсация и подобное прописано в договорах между клиентом и банком.