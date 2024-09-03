Економісти розповіли, як можна обійти нові обмеження від НБУ щодо переказів з картки на картку

З 1 жовтня 2024 року починають діяти нові обмеження запроваджені Національним банком України. Вони стосуються фізичних осіб, які здійснюватимуть перекази з картки на картку. Відтак, отримувати кошти на рахунок можна в необмеженому обсязі, а от переказувати можна не більше ніж 150 000 гривень у місяць. Водночас обмеження не стосуються волонтерів, а також тих фізичних осіб, які мають документальне підтвердження того, звідки ці кошти. Обмеження не діють й на тих осіб, які здійснюють перекази за допомогою IBAN.

«Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки», – пояснили у Нацбанку.

Проте не все так критично, й дане обмеження має один вагомий нюанс знаючи який його можна легко обійти.

Як можна обійти обмеження?

Економіст Олег Пендзин розповідає, що ліміт у 150 000 гривень стосується лише одного якогось банку. Тобто, якщо ви маєте рахунки й в інших банках, то з них ви теж можете переказувати кошти у такому ж ліміті. Тобто сумарно, можна переказувати 300 000 та навіть 450 000 гривень у місяць, залежно від кількості рахунків у різних банках.

Варто додати, що дані обмеження попередньо впроваджують лише на 6 місяців й після завершення цього періоду їх мали б більше не продовжувати.

Банки почали штрафувати клієнтів, які потрапляють під фінансовий моніторинг

Й до теми варто додати, що банки почали штрафувати клієнтів, яких система фінансового моніторингу ідентифікує, як таких, що можуть мати нелегальні доходи. Раніше банк просто розривав договір з таким клієнтом й дозволяв йому вивести власні гроші на рахунки інших банків. Тепер же, деякі фінустанови почали знімати 20% від суми, яка є на рахунку. Кажуть, це не штраф, а компенсація й подібне прописано в договорах між клієнтом та банком.