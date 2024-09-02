С сентября мобильная связь подорожает: сколько будут стоить самые дешевые тарифные планы?

С сентября в очередной раз подорожают услуги мобильной связи. Изменятся цены на тарифы практически у всех операторов. В основном тарифный план, где есть минуты, и гигабайты будет стоить от 200 гривен. Это возможно и не проблема для людей, активно пользующихся смартфонами и не представляющих без интернета своей жизни. Однако это не совсем справедливо по отношению к пенсионерам, у которых довольно часто вообще кнопочный телефон. Эта тема уже неоднократно поднималась в Интернете. Люди требуют от мобильных операторов разработать какой-нибудь специальный льготный тариф для пенсионеров, где не будут входить гигабайты и который будет стоить мало. Пока таких предложений нет ни у одной компании, однако они заявляют, что в их ассортименте есть бюджетные тарифы. Так ли это? Давайте посмотрим.

Список самых бюджетных тарифов от разных операторов

В Украине сейчас три оператора: Киевстар, Vodafone и Лайфселл. Рассмотрим самые дешевые тарифы каждой из этих компаний.

Киевстар. Компания создала на сайте раздел с тарифами для людей старше 60 лет. Туда входят тарифы «love ua. Комфорт» за 140 гривен в месяц, и «Любовь к родителям. Домашний» – цена 175 гривен. Кроме этого оператор предлагает тариф «LOVE UA Базовый» стоимость которого всего 75 гривен, но это предложение доступно не всем. Нужно уточнять у мобильного оператора, можете ли вы ее подключить. Водафон. Сейчас самые дешевые тарифы — это Turbo (цена 180 гривен) и Joice Start (200 гривен. Немного дешевле, а именно 150 гривен за 4 недели могут платить абоненты, которые сотрудничают с компанией на контрактной основе). Лайфселл. Самый доступный тариф называется “Просто Лайф” и стоит 160 гривен за 4 недели. Также есть тариф для жителей областей, частично оккупированных или приближенных к линии фронта. То есть, для Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в пределах зон покрытия базовых станций. Абоненты, проживающие здесь, могут выбрать тариф “Я на связи” по абонплате в 60 гривен за 4 недели.

Все компании постоянно призывают абонентов следить за акциями и новыми предложениями, ведь может быть, что они все таки позаботятся об уязвимых категориях населения и создадут для них отдельные тарифные планы.