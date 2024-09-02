З вересня мобільний зв’язок подорожчає: скільки коштуватимуть найдешевші тарифні плани?

З вересня вкотре подорожчають послуги мобільного зв’язку. Зміняться ціни на тарифи практично у всіх операторів. Здебільшого тарифний план де є хвилини та гігабайти коштуватиме від 200 гривень. Це можливо й не проблема для людей, які активно користуються смартфонами та не уявляють без інтернету свого життя. Однак, це не зовсім справедливо стосовно пенсіонерів, які доволі часто взагалі мають кнопковий телефон. Цю тему вже неодноразово підіймали у Інтернеті. Люди вимагають від мобільних операторів розробити якийсь спеціальний пільговий тариф для пенсіонерів, де не входитимуть гігабайти і який коштуватиме мало. Поки що таких пропозицій не має жодна компанія, однак вони заявляють, що у їхньому асортименті є бюджетні тарифи. Чи так це? Давайте переглянемо.

Перелік найбюджетніших тарифів від різних операторів

В Україні наразі є три оператори: Київстар, Vodafone та Лайфселл. Розглянемо найдешевші тарифи від кожної з цих компаній.

Київстар. Компа нія створила на сайті розділ з тарифами для людей, яким більш як 60 років. Туди входять тарифи «love ua. Комфорт» за 140 гривень на місяць, та «Любов до батьків. Домашній» – ціна 175 гривень. Крім цього оператор пропонує тариф «LOVE UA Базовий» вартість якого всього 75 гривень, але ця пропозиція доступна не всім. Потрібно уточнювати у мобільного оператора, чи можете ви собі її підключити. Водафон. Наразі найдешевші тарифи — це «Turbo» (ціна 180 гривень) та «Joice Start» (200 гривень. Трохи дешевше, а саме 150 гривень за 4 тижні можуть платити абоненти, які співпрацюють з компанією на контрактній основі. Лайфселл. Найдоступніший тариф називається “Просто Лайф” та коштує 160 гривень за 4 тижні. Також є тариф для мешканців областей, які частково окуповані, або наближені до лінії фронту. Тобто для Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей у межах зон покриття базових станцій. Абоненти, що тут проживають можуть обрати тариф “Я на зв’язку” за абонплатою у 60 гривень за 4 тижні.

Всі компанії постійно закликають абонентів слідкувати за акціями та новими пропозиціями, адже може таке бути, що вони таки подбають про вразливі категорії населення й створять для них окремі тарифні плани.