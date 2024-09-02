Стало известно сколько получают учителя и изменится ли их зарплата до конца года

В Украине проводятся много различных реформ в сфере медицины и образования. Их цель не только изменить качество и подход к оказанию определенных услуг, но и сдвинуть с места зарплату медиков и педагогов, которые иногда получают “минималку”. Это, мол, недопустимо для страны, стремящейся вступить в ЕС, ведь в Европе работники этих сфер имеют очень достойные заработные платы. Министр образования и науки Оксен Лесной рассказал, сколько сейчас зарабатывают в Украине педагоги, и будет ли что-то меняться в ближайшее время.

Зарплаты учителей – мизерные

По словам министра зарплаты учителей недопустимо скудны. В среднем учитель получает 12 000 гривен, в то время как учителя начальных классов могут и вовсе иметь 6000 гривен, то есть минимальную зарплату. На этом фоне в стране наблюдается дефицит педагогов. Люди массово увольняются, молодежь неохотно идет работать в обычные государственные школы (ведь в частных ситуациях совсем другая). А также молодежь не охотно поступает в высшие учебные заведения именно на педагогические факультеты.

Оксен Лесной заявляет, что зарплата учителя должна быть увеличена минимум вдвое, если и не втрое. Это также предусматривает и Закон об образовании, который уже утвержден. Однако, по сути, в бюджете нет средств на его реализацию.

“Закон об образовании и его конечных положениях предусматривают поднятие заработной платы до трех прожиточных минимумов, на которые мы, в принципе, выходим. Но выходим с определенным набором инструментов упрощения начисления заработной платы, чтобы там не было полсотни разнообразных надбавок и доплат”, – говорит Лесной.

Министр добавляет, что зарплата учителя должна стартовать от 24 000 гривен. Только тогда удастся немного преодолеть кризис с дефицитом кадров. Однако чтобы так было, нужно, чтобы в бюджете появилось дополнительных 50-60 миллиардов гривен. В условиях войны это, конечно, сумасшедшая сумма. Итак, анализируя все можно сделать вывод, что в ближайшее время зарплата учителей останется на старом уровне.