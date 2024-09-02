Стало відомо скільки отримують вчителі та чи зміниться їх зарплата до кінця року

В Україні проводять чимало різноманітних реформ у сфері медицини та освіти. Їх мета не лише змінити якість та підхід до надавання певних послуг, а й зрушити з місця зарплату медиків та освітян, які отримують подекуди “мінімалку”. Це, мовляв, є неприпустимим для країни, яка прагне вступити до ЄС, адже у Європі працівники цих сфер мають дуже достойні заробітні плати. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів скільки наразі заробляють в Україні освітяни, та чи буде щось змінюватись найближчим часом.

Зарплати вчителів — мізерні

Зі слів міністра зарплати вчителів неприпустимо мізерні. В середньому вчитель отримує 12 000 гривень, тоді як вчителі початкових класів можуть й зовсім мати 6000 гривень, тобто мінімальну зарплату. На фоні цього в країні спостерігається дефіцит педагогів. Люди масово звільняються, молодь неохоче йде працювати у звичайні державні школи (адже в приватних, ситуація зовсім інша). А також, молодь не охоче вступає у вищі навчальні заклади саме на педагогічні факультети.

Оксен Лісовий заявляє, що зарплата вчителя повинна бути збільшена мінімум вдвічі, якщо й не втричі. Це також передбачає й Закон про освіту, який вже є затвердженим. Однак, на ділі, в бюджеті немає коштів на його реалізацію.

“Закон про освіту і його кінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів, на які ми, в принципі, виходимо. Але виходимо з певним набором інструментів спрощення нарахування заробітної плати, щоб там не було пів сотні різноманітних надбавок і доплат”, – каже Лісовий.

Міністр додає, що зарплата вчителя повинна стартувати від 24 000 гривень. Лише тоді вдасться трішки подолати кризу з дефіцитом кадрів. Проте, щоб так було, потрібно аби в бюджеті з’явилося додаткових 50-60 мільярдів гривень. В умовах війни це звісно шалена сума. Тож, аналізуючи все можна дійти висновку, що найближчим часом зарплата вчителів залишиться на старому рівні.