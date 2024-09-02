Кто может не платить за коммуналку на законных основаниях: названы категории граждан

В начале войны многие украинцы не имели возможности оплачивать коммунальные услуги и не делали этого. Правительство отнеслось к подобному с лояльностью и для должников не применяли никакой пени или штрафов. Однако сегодня это уже не работает и за коммунальные услуги нужно платить своевременно и в полном объеме. Однако существует ряд категорий граждан, которые могут не оплачивать некоторые услуги. Необходимо предоставить только один документ.

Не платить могут те, кто не живет в своем доме

Если вы по каким-то причинам не проживаете в своем доме более 30 календарных дней, и он пустует, то есть там не проживает никто, то вы имеете право не оплачивать некоторые из коммунальных услуг. Для этого нужно только предоставить документ, подтверждающий ваше отсутствие. Это может быть справка о статусе ВПЛ, справка о том, что вы проходите военную служба, или находились долгое время за границей: жили там, проходили лечение и т.д.

Эти документы должны предоставить вместе с заявлением к своему поставщику услуг и он может либо списать долг, если таковой есть, либо вернуть вам уплаченные средства, переквалифицировав их в переплату.

Это правило касается всех коммунальных услуг, кроме теплообеспечения и управления многоквартирным домом.

Есть и другие граждане, которые могут не оплачивать коммунальные услуги

Есть и многие другие категории граждан, которые могут не оплачивать коммуналку, однако на основании того, что претендуют на 100% ее компенсацию. Это пенсионеры, которые имеют полный стаж, и наработали весь этот стаж на одной из следующих профессий:

Медицина. Образование. Работники музеев и библиотек. Специалисты по защите растений. Работники заведений культуры.

Важный нюанс — это касается только лиц, работавших в сельских местностях.