В Украине ввели новый запрет: с 1 сентября этот товар исчезнет с продажи

Уже с 1 сентября этого года с полок украинских магазинов исчезнет популярный среди молодежи товар — электронные сигареты.

С первого сентября в Украине изменят подход к продаже продуктов с содержанием никотина для орального применения. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Украины № 3553-ІХ от 16 января 2024 года, реализацию старых остатков продукции без акцизных марок запретят.

С 1 сентября вводят строгий запрет на продажу вейпа

Согласно пояснениям Восточного межрегионального управления государственной налоговой службы, с 1 сентября 2024 года, операции по ввозу и реализации товаров с кодом 2404 91 90 00, то есть «Другие никотиносодержащие продукты для орального применения» будут облагаться акцизным налогом. Все производители и импортеры этого вида продукта должны были до первого сентября 2024 года подать заявку на получение акцизных марок для надлежащей маркировки своей продукции.

В соответствии с действующим законодательством Украины, уже 1 первого сентября продажа хранения и транспортировки продуктов, содержащих никотин, будут запрещены в Украине. Реализация возможна только при условии наличия акцизного кода.

За нарушение новых правил предусмотрены немалые штрафы. Поэтому, чтобы избежать наказания, предприниматели должны получить акцизные марки, оплатить их стоимость и соответствующий налог. Эти меры имеют целью усиление контроля за оборотом никотиносодержащих продуктов и соблюдения налогового законодательства Украины.

Что изменится для конечного потребителя

В связи с вышеупомянутыми изменениями, конечные потребители будут платить больше. Однако в этом есть и положительный аспект, возможно, повышение стоимости заставит некоторых потребителей отказаться от этого опасного товара. Несмотря на распространенный миф о менее вреде от курения вейпа, это «развлечение» несет в себе угрозу наравне с традиционными сигаретами. Поэтому, возможно, повышение стоимости станет еще одним стимулом бросить курить. Ученые неоднократно приводят аргументы о вреде электронных сигарет.