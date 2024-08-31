В Україні ввели нову заборону: з 1 вересня цей товар зникне с продажу

Вже з 1 вересня цього року з полиць українських магазинів зникне популярний серед молоді товар — електронні сигарети.

З першого вересня в Україні змінять підхід до продажу продуктів з вмістом нікотину для орального застосування. Відповідно до змін, внесених до Закону України № 3553-ІХ від 16 січня 2024 року, реалізацію старих залишків продукції без акцизних марок заборонять.

З 1 вересня вводять сувору заборону на продаж вейпу

Відповідно до пояснень Східного міжрегіонального управління державної податкової служби, з 1 вересня 2024 року, операції з ввезення та реалізації товарів з кодом 2404 91 90 00, тобто “Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування” будуть обкладатися акцизним податком. Всі виробники та імпортери цього виду продукту повинні були до першого вересня 2024 року подати заявку на отримання акцизних марок для належного маркування своєї продукції.

Відповідно до чинного законодавства України, вже 1 першого вересня продаж зберігання та транспортування продуктів, що містять нікотин, будуть заборонені в Україні. Реалізація можлива лише за умови наявності акцизного коду.

За порушення нових правил передбачені чималі штрафи. Тож, щоб уникнути покарання, підприємці повинні отримати акцизні марки, оплатити їхню вартість та відповідний податок. Ці заходи мають на меті посилення контролю за обігом нікотиновмістних продуктів та дотримання податкового законодавства України.

Що зміниться для кінцевого споживача

У зв’язку з вищезазначеними змінами, кінцеві споживачі будуть платити більше. Однак в цьому є і позитивний аспект, можливо, підвищення вартості змусить деяких споживачів відмовитися від цього небезпечного товару. Попри поширений міф про менш шкоду від куріння вейпу, ця “розвага” несе в собі загрозу нарівні з традиційними цигарками. Тож, можливо, підвищення вартості стане ще одним стимулом кинути палити. Вчені неодноразово надавали аргументи щодо шкідливості електронних пристроїв для куріння. .