Допоможе схуднути та навіть врятує від раку: ця риба – скарбниця корисних речовин

Лосось – надзвичайно корисна риба, що не тільки добре смакує та відмінно втамовує голод, а й позитивно впливає на здоров’я людини. У цьому продукті міститься багато корисних мікроелементів та жирів, які покращують функціонування низки органів і систем організму.

Білок для м’язів

Якщо ваш щоденний раціон не містить достатньої кількості білка, варто урозмаїтити його лососем. Цей продукт є одним із найкращих джерел якісного білку, вкрай необхідного для схуднення та нарощування м’язів.

Селен для щитоподібної залози

Лосось містить велику кількість такого важливого для організму людини мікроелементу, як селен. Його нестача може призвести до гіпертиреозу – хвороби, спричиненої надлишком гормонів щитовидної залози. З’ївши всього один шматочок цієї ароматної червоної риби ви отримаєте близько 70% денної норми селену.

Вітамін В12 від депресії

Вітамін В12, якого в лососі також міститься чимало, є вкрай необхідним для підтримки здорової нервової системи. Якщо в організмі його недостатньо, ви можете відчувати втому та виснаженість, або ж навіть впасти в депресію. З цієї точки зору лосось є чудовим антидепресантом.

Омега-3 для серця

Чимало в лососі й жирних кислот омега-3. У шматочку цього делікатесу міститься близько 2260 міліграми омега-3, що позитивно впливають на роботу серця та зменшують ризик інфаркту. Також завдяки вмісту омега-3 лосось зменшує запалення і знижує ризик виникнення деяких хронічних захворювань, зокрема діабету.

Вітаміни В та D для здоров’я мозку

Жирна риба, зокрема лосось, завдяки вмісту вітамінів В та D, покращує роботу мозку. В комбінації з магнієм та селеном ці вітаміни також протидіють ослабленню когнітивних функцій мозку, що є особливо актуальним для людей похилого віку.

Потужний антиоксидант

Лосось містить доволі рідкісну хімічну сполуку астаксантин. Саме ця речовина надає лососю приємний рожевий відтінок. Та мало хто знає, що астаксантин є ще й чудовим антиоксидантом. Він допомагає зняти запалення, знижує ризик виникнення діабету та деяких видів раку.