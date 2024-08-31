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Допоможе схуднути та навіть врятує від раку: ця риба – скарбниця корисних речовин

Завдяки високому вмісту жирних кислот омега-3, вітаміну В12 та селену лосось вважається ледь не найкориснішим продуктом, який варто вживати кожному.

Дайнеко Наталія31.08.2024

Лосось – надзвичайно корисна риба, що не тільки добре смакує та відмінно втамовує голод, а й позитивно впливає на здоров’я людини. У цьому продукті міститься багато корисних мікроелементів та жирів, які покращують функціонування низки органів і систем організму.

Білок для м’язів

Якщо ваш щоденний раціон не містить достатньої кількості білка, варто урозмаїтити його лососем. Цей продукт є одним із найкращих джерел якісного білку, вкрай необхідного для схуднення та нарощування м’язів.

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Селен для щитоподібної залози

Лосось містить велику кількість такого важливого для організму людини мікроелементу, як селен. Його нестача може призвести до гіпертиреозу – хвороби, спричиненої надлишком гормонів щитовидної залози. З’ївши всього один шматочок цієї ароматної червоної риби ви отримаєте близько 70% денної норми селену.

Вітамін В12 від депресії

Вітамін В12, якого в лососі також міститься чимало, є вкрай необхідним для підтримки здорової нервової системи. Якщо в організмі його недостатньо, ви можете відчувати втому та виснаженість, або ж навіть впасти в депресію. З цієї точки зору лосось є чудовим антидепресантом.

Омега-3 для серця

Чимало в лососі й жирних кислот омега-3. У шматочку цього делікатесу міститься близько 2260 міліграми омега-3, що позитивно впливають на роботу серця та зменшують ризик інфаркту. Також завдяки вмісту омега-3 лосось зменшує запалення і знижує ризик виникнення деяких хронічних захворювань, зокрема діабету.

Вітаміни В та D для здоров’я мозку

Жирна риба, зокрема лосось, завдяки вмісту вітамінів В та D, покращує роботу мозку. В комбінації з магнієм та селеном ці вітаміни також протидіють ослабленню когнітивних функцій мозку, що є особливо актуальним для людей похилого віку.

Потужний антиоксидант

Лосось містить доволі рідкісну хімічну сполуку астаксантин. Саме ця речовина надає лососю приємний рожевий відтінок. Та мало хто знає, що астаксантин є ще й чудовим антиоксидантом. Він допомагає зняти запалення, знижує ризик виникнення діабету та деяких видів раку.

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Дайнеко Наталія31.08.2024
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