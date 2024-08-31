Запровадили важливі зміни: кому дозволили виїхати за кордон з 1 вересня 2024
В умовах воєнного стану українцям заборонено виїжджати за кордон. Це обмеження стосується чоловіків призовного віку, тобто від 18 до 60 років. Одна є певні виключення, тож деякі чоловіки все-таки можуть виїхати за кордон. Нижче ви знайдете основні категорії чоловіків, які безперешкодно виїжджають за межі України.
Сімейні обставини
Чоловік призовного віку може супроводжувати за кордон родичів.
- Дружину з інвалідністю. За умови наявності документів, що підтверджують їхні стосунки та її інвалідність.
- Батьків з інвалідністю I або II групи. Якщо він проживає з ними і має відповідні документи.
- Дітей. Особливо якщо їх троє і більше, або якщо чоловік є єдиним опікуном.
- Інших родичів. За певних умов, наприклад, якщо він є опікуном або піклувальником.
При перетині кордону важливо мати всі документи для підтвердження.
За станом здоров’я
Через стан здоров’я виїхати за кордон можуть:
- Особи з інвалідністю. За наявності посвідчення або пенсійного посвідчення, що підтверджує їхній статус.
- Тимчасово непридатні до військової служби. За наявності висновку військово-лікарської комісії.
- Військові, які направляються на лікування за кордон. За наявності відповідних документів та висновку про необхідність лікування.
На навчання
Виїзд за кордон дозволено студентам та курсантам, які:
- Навчаються на денній формі в українських державних або комунальних вищих навчальних закладах.
- Отримують ступінь бакалавра або магістра за медичними, фармацевтичними чи ветеринарними спеціальностями.
- Є учасниками програм академічної мобільності і їдуть на навчання в іноземний заклад освіти на один семестр.
- Мають вік від 18 до 22 років і не підлягають мобілізації.
Через професійну діяльність
Деякі категорії осіб можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон за спеціальними підставами:
- Військові. Ті, що перебувають у відпустці, за наявності відповідних документів.
- Працівники дипломатичних установ. Для виконання службових завдань, з підтвердженням у вигляді наказів.
- Волонтери. Водії, які перевозять гуманітарну допомогу для ЗСУ, за умови наявності дозволу від Міністерства інфраструктури.
- Представники культури та спорту. Для участі у міжнародних заходах, з дозволу Міністерства культури або Міністерства молоді та спорту.
- Транспортники. Екіпажі кораблів, залізничники, авіатори, водії міжнародних перевезень.
- Працівники закладів соціального обслуговування. Супроводжують осіб з інвалідністю та інших, які потребують постійного догляду.
Держслужбовці
Державні службовці мають право на виїзд за кордон у службові відрядження за умови наявності відповідних рішень. Це стосується членів Кабінету Міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, суддів, прокурорів та інших вищих посадових осіб.
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