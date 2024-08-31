Запровадили важливі зміни: кому дозволили виїхати за кордон з 1 вересня 2024

В умовах воєнного стану українцям заборонено виїжджати за кордон. Це обмеження стосується чоловіків призовного віку, тобто від 18 до 60 років. Одна є певні виключення, тож деякі чоловіки все-таки можуть виїхати за кордон. Нижче ви знайдете основні категорії чоловіків, які безперешкодно виїжджають за межі України.

Сімейні обставини

Чоловік призовного віку може супроводжувати за кордон родичів.

Дружину з інвалідністю. За умови наявності документів, що підтверджують їхні стосунки та її інвалідність.

Батьків з інвалідністю I або II групи. Якщо він проживає з ними і має відповідні документи.

Дітей. Особливо якщо їх троє і більше, або якщо чоловік є єдиним опікуном.

Інших родичів. За певних умов, наприклад, якщо він є опікуном або піклувальником.

При перетині кордону важливо мати всі документи для підтвердження.

За станом здоров’я

Через стан здоров’я виїхати за кордон можуть:

Особи з інвалідністю. За наявності посвідчення або пенсійного посвідчення, що підтверджує їхній статус.

Тимчасово непридатні до військової служби. За наявності висновку військово-лікарської комісії.

Військові, які направляються на лікування за кордон. За наявності відповідних документів та висновку про необхідність лікування.

На навчання

Виїзд за кордон дозволено студентам та курсантам, які:

Навчаються на денній формі в українських державних або комунальних вищих навчальних закладах.

Отримують ступінь бакалавра або магістра за медичними, фармацевтичними чи ветеринарними спеціальностями.

Є учасниками програм академічної мобільності і їдуть на навчання в іноземний заклад освіти на один семестр.

Мають вік від 18 до 22 років і не підлягають мобілізації.

Через професійну діяльність

Деякі категорії осіб можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон за спеціальними підставами:

Військові. Ті, що перебувають у відпустці, за наявності відповідних документів.

Працівники дипломатичних установ. Для виконання службових завдань, з підтвердженням у вигляді наказів.

Волонтери. Водії, які перевозять гуманітарну допомогу для ЗСУ, за умови наявності дозволу від Міністерства інфраструктури.

Представники культури та спорту. Для участі у міжнародних заходах, з дозволу Міністерства культури або Міністерства молоді та спорту.

Транспортники. Екіпажі кораблів, залізничники, авіатори, водії міжнародних перевезень.

Працівники закладів соціального обслуговування. Супроводжують осіб з інвалідністю та інших, які потребують постійного догляду.

Держслужбовці

Державні службовці мають право на виїзд за кордон у службові відрядження за умови наявності відповідних рішень. Це стосується членів Кабінету Міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, суддів, прокурорів та інших вищих посадових осіб.