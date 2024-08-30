Лучше любого синоптика: названы пять животных, умеющих предвидеть погоду

Некоторые животные обладают отличным слухом, обонянием, зрением и хорошо развитыми другими инстинктами. Они способны предвкушать разнообразные события, катаклизмы и изменение погоды. Эксперты сделали подборку из пяти животных, которые предусматривают климатические изменения лучше всех синоптиков. Некоторые из этих животных могут сигнализировать о том, что вскоре будет дождь, в то время как другие могут предусмотреть даже землетрясение или ураганы.

Бабаки

Это наверное первое животное, которое многим пришло на ум, ведь именно с его помощью каждый год прогнозируют, какой будет зима и когда она закончится. Бабаки выходят из своих нор в конце зимы и если они видят свою тень, то это значит, что зима продержится еще как минимум 6 недель.

Коровы

Некоторые фермеры поделились своими наблюдениями. Они говорят, что когда приближается дождливая погода, коровы становятся беспокойными, а если в этот момент находятся на пастбищах, то наоборот — много лежат. Мол, если корова целый день не ложится, то дождя не будет.

Лягушки

Лягушки также обычно сигнализируют о приближении дождя. В это время они начинают громко квакать. Так что если вы слышите так называемый лягушачий хор, который звучит нетипично громко знайте — скорее всего дождю быть.

Змеи

Здесь все немного сложно, ведь змеи не являются домашними животными и не издают никаких звуков в отличие от лягушек. Ученые уверяют, что змеи чувствуют приближение землетрясения, поэтому становятся очень активными и покидают свои дома. Начинают хаотично убегать куда-нибудь в более безопасные места.

Овцы

Здесь есть сразу несколько теорий. Первая — овцы собираются в кучки если будет дождь, снег или просто похолодание. Мол, таким образом они пытаются запастись друг от друга теплом. Еще одну теорию имеют исландцы. Они считают, что если моча овец желтая, то погода будет хорошая, а если серая, то быть дождю.