Краще будь-якого синоптика: названо п’ять тварин, які вміють передбачати погоду

Деякі тварини мають відмінний слух, нюх, зір та добре розвинені інші інстинкти. Вони здатні передчувати різноманітні події, катаклізми й просто зміну погоди. Експерти зробили добірку з п’яти тварин, які передбачають кліматичні зміни краще будь-яких синоптиків. Деякі з цих тварин можуть сигналізувати про те, що невдовзі буде дощ, тоді як інші можуть передбачити навіть землетрус або урагани.

Бабаки

Це напевно перша тварина, яка багатьом прийшла на думку, адже саме з його допомогою щороку прогнозують, якою буде зима та коли вона закінчиться. Бабаки виходять зі своїх нір наприкінці зими й якщо вони бачать свою тінь, то це означає, що зима протримається ще як мінімум 6 тижнів.

Корови

Деякі фермери поділилися своїми спостереженнями. Вони кажуть, що коли наближається дощова погода, то корови стають неспокійними, а якщо в цей момент перебувають на пасовищах, то навпаки — багато лежать. Мовляв, якщо корова цілий день не лягає, то дощу не буде.

Жаби

Жаби також зазвичай сигналізують про наближення дощу. В цей час вони починають голосно квакати. Тож якщо ви чуєте так званий жаб’ячий хор, який звучить нетипово голосно знайте — швидше за все дощу бути.

Змії

Тут все трішки складно, адже змії не є свійськими тваринами й не видають ніяких звуків на відміну від жаб. Науковці запевняють, що змії відчувають наближення землетрусу тож стають дуже активними й залишають свої домівки. Починають хаотично втікати кудись у більш безпечні місця.

Вівці

Тут є відразу кілька теорій. Перша — вівці збираються у купки якщо буде дощ, сніг, чи просто похолодання. Мовляв, таким чином вони намагаються запастися один від одного теплом. Ще одну теорію мають ісландці. Вони вважають, що якщо сеча овець жовта, то погода буде гарною, а якщо сіра, то бути дощу.