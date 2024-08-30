Розкрита вартість електрики для українців з 1 грудня

Вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні не зміниться принаймні до травня 2025 року. Про це йдеться у заяві Кабміну.

Скільки платитимемо за електрику взимку?

Урядовці повідомили, що протягом усього опалювального сезону буде зберігатися фіксована ціна на світло у розмірі 4,32 грн/кВт*год. Такий тариф діятиме виключно для індивідуальних побутових споживачів до 30 квітня 2025 року. І хоч наступного року вартість електроенергії з огляду на низку факторів може зрости, такі зміни відбудуться не раніше травня.

Чи залежать відключення світла від тарифів?

Всупереч чуткам, що ширяться у соцмережах, планові та аварійні відключення електроенергії жодним чином не залежать від тарифу. І хоч на офіційних сторінках обленерго користувачі висувають теорії, що відключення – це лише спосіб підготувати споживачів до підвищення цін, цьому немає жодних підтверджень. Адже попри підвищення тарифів у червні, липень став одним з найтяжчих місяців в плані відключень світла.

Чи справді у Європі електрика дешевша?

Розмови про те, що в Україні тарифи на електроенергію вже перевищили європейські, також не мають під собою жодного підгрунтя. Українці наразі платять за світло значно менше, ніж споживачі в країнах ЄС.

Згідно з даними Євростату актуальна вартість струму в Україні є ледь не найменшою у всій Європі. Середній тариф у країнах Євросоюзу становить 0,284 євро (12,88 грн) за кіловат. Натомість в Україні 1 кіловат електроенергії коштує всього 0,095 євро (4,32 грн).

Як зекономити на оплаті за світло?

Не всім відомо, що в Україні вважається цілком законним встановлення багатозонного лічильника. З допомогою такого лічильника можна добряче зекономити на оплаті електроенергії. Але попередньо доведеться звернутися до свого енергопостачальника, щоб перейти на новий тариф.

Із двозонним лічильником вся електроенергія, використана із 7 по 23 годину, буде розраховуватися по вдвічі меншому тарифу – 2,16 грн за кіловат. У денний час, із 7 до 23 год, тариф буде залишатися незмінним – 4,32 грн. Тож якщо в місяць споживач використовує 250 кВт*год, половина з яких доводиться на нічний час, то на оплаті за світло вдасться зекономити близько 460 грн. І хоч двох фазний лічильник коштує 1,6-2,4 тис. грн, таке надбання повністю окупиться вже за півроку.