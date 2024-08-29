Цены на овощи резко изменятся: аграрии поделились первыми результатами урожая этого года

В Украине начинается сезон сбора урожая. Уже собрали пшеницу, на очереди и другие культуры, а также овощи: картофель, морковь, свекла и т.д. Аграрии рассказывают, что урожай этого года довольно хороший. Удается собирать всего гораздо больше, чем в предыдущие годы. Все потому, что было сделано немало выводов и под засаду определенных культур и овощей было выделено больше земли. Также немалый вклад в развитие аграрной отрасли внесла государственная программа по поддержке фермеров. Все это позволит избежать резких скачков на овощах, как это бывало в прошлом.

Овощи еще и подешевеют

Так утверждает директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко.

Он говорит, что к весне овощей в Украине должно быть предостаточно. Более того, они должны стоить значительно меньше, чем в прошлом году, ведь фермеры собрали гораздо больше разнообразных культур.

Существенно увеличили площади посева в центральных и западных регионах Украины. Благодаря этому овощами будут обеспечены не только украинцы. Сегодня эксперты видят и немалый потенциал для экспорта, что, естественно, повлияет как на доход самих аграриев, так и на государственный бюджет.

Как государство поддерживает фермеров?

Как отметил Кравченко, сегодня действует сразу несколько программ по поддержке сельскохозяйственного сектора. Например, государство компенсировало фермерам расходы на специальные оросительные системы. Из-за сильных засух и жаркого лета без дополнительного орошения значительная часть урожая могла быть потеряна.

Также сегодня существует программа “єРабота”, в рамках которой государство финансово поддерживает фермеров, создающих рабочие места. Речь по большей части о выращивании овощей в теплице, где за ними требуется постоянный уход, а затем и своевременный сбор.

Эти и другие государственные программы будут действовать и дальше, чтобы поддерживать отечественный бизнес, а вместе с ним и экономику.